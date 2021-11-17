تأهيل الترع والمساقى.. وزير الرى يبحث التعاون مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية

التقى الدكتورمحمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية والوفد المرافق له ، وذلك علي هامش مشاركتهما في إجتماع الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمزمع عقده غدا الخميس ، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى.

وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة ، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية.

كما تم استعراض موقف المشروعات المائية فى مصر مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف ، حيث أبدى الوزير الفلسطينى رغبته فى الإستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين ، وتطوير قدرات الجانب الفلسطينى فى مجال إدارة الموارد المائية والعمل علي تنمية المهارات ورفع القدرات للكوادر الفنية الفلسطينية من خلال تنظيم دورات تدريبية ، وتبادل الخبرات فى مجالات الرى وإدارة الموارد المائية ، وتقديم الدعم الفنى فى مجالات المياه الجوفية وتخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية ، والتنظيم المشترك لورش العمل التشاورية والتدريبية فى مجال الموارد المائية.