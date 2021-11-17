استقرار الدولار أمام الجنيه المصري واليورو يواصل تراجعه

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر.. وعلى مدار شهر"أكتوبر" الماضي اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار، في حين تراجعت العملة الأوروبية تراجعا ملحوظا، في الوقت الذي شهد فيه الجنيه الاسترليني هدوءا نسبيا بعد موجه من التقلبات الفترة الماضية.



وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.



وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء ، و15.74 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه، و15.76 جنيه للبيع.



وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، واصلت العملة الأوروبية تراجعها ما بين 10 إلى 15 قرشا شراء وبيعا، بعد أن فقدت أمس 14 قرشا، وذلك في خضم موجة تراجع كبيرة شهدتها الأيام الماضية، ففي بنكي مصر والأهلي سجل اليورو اليوم 17.61 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.



وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو تراجعا أيضا ليصبح 17.64 جنيه للشراء، و17.84جنيه للبيع.



وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.78 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.



في حين، شهد سعر الجنيه الاسترليني تباينا نسبيا، وذلك في خضم موجة تقلبات في الأيام الماضية، ففي بنك مصر والأهلي سجل 20.95 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع.



وتراجع الاسترليني في البنك التجاري الدولي في الشراء بمقدار قرشين، ليسجل 20.97 جنيه للشراء، و21.17 جنيه للبيع.



وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.4 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.



ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية