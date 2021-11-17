التموين: صرف 60% من مقررات دعم شهر نوفمبر الجاري

كشف تقرير صادر عن شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف ما يقرب من 60 % من مقررات شهر نوفمبر الجارى وانتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
وأكد احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، وجه بتيسير سيارات متنقلة بالأماكن التي تضررت من السيول بأسون لتوفير السلع للمواطن.
وأشار احمد كمال – المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، ان الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة قد سيرا أمس عدد 6 سيارات متنقلة بالاماكن التي تضررت من السيول بأسوان بمناطق ( أبو الريش – وكومبو – وغرب دراو - ومنطقة الشلال والمنطقة الأولي بالرعاية )، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلي أن سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيها / للكيلو، والأرز بـ 8 جنيها / للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيها، والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.
وأضاف احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف ترسل اليوم عدد من السيارات أيضا لتوفير كل احتياجات المواطنين في تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلي وجود تنسيق كامل بين الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، واللواء اشرف عطية – محافظ أسوان في هذا الأمر.
وأكد كمال أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرية التموين بأسوان بزيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها لحظة بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم .