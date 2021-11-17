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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: صرف 60% من مقررات دعم شهر نوفمبر الجاري

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية

كشف تقرير صادر عن شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف ما يقرب من 60 % من مقررات شهر نوفمبر الجارى وانتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وأكد احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن الدكتور  علي المصيلحي – وزير ‏التموين و التجارة الداخلية، وجه بتيسير سيارات متنقلة بالأماكن ‏التي تضررت من السيول بأسون لتوفير السلع للمواطن.

وأشار ‏احمد كمال – المتحدث الرسمي للوزارة  معاون الوزير، ان ‏الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة قد ‏سيرا أمس عدد 6 سيارات متنقلة بالاماكن التي تضررت من ‏السيول بأسوان بمناطق ( أبو الريش – وكومبو – وغرب دراو  ‏‏- ومنطقة الشلال  والمنطقة الأولي بالرعاية )، لتوفير السلع ‏الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلي أن ‏سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيها / للكيلو، والأرز بـ 8 ‏جنيها / للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيها، ‏والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.

وأضاف احمد كمال ‏المتحدث الرسمي للوزارة، أن الشركة المصرية لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف ترسل ‏اليوم عدد من السيارات أيضا لتوفير كل احتياجات المواطنين في ‏تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلي وجود تنسيق كامل بين الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة ‏الداخلية، واللواء  اشرف عطية – محافظ أسوان في هذا ‏الأمر.

وأكد كمال أن الدكتور علي المصيلحي – ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرية التموين بأسوان ‏بزيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها ‏لحظة بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم .

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