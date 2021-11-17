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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

"إعلام النواب": انطلاق منتدى شباب العالم من مصر رسالة دولية بعودة الحياة لطبيعتها

النائبة هند رشاد،
النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الشباب المصرى يعيش أزهى عصوره فى عهد القيادة السياسية سواء من خلال التمكين الحقيقي بعد التأهيل وأصبح الجميع على مسافة واحدة من المناصب القيادية والفيصل فى الأمر المقومات التى يمتلكها الشباب أنفسهم واستعدادهم للعمل والمشاركة السياسية وإثبات الذات بعدما أصبحت الفرصة متاحة للجميع من خلال تمكين حقيقى بعد التأهيل.

وأضافت أنه لعل أن عودة انطلاقة منتدى الشباب العالم فى نسخته الرابعة باسم" نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام" في يناير المقبل، ترجمة على قوة الدولة المصرية ومدى اهتمامها بالشباب فى ظل عودة الحياة لطبيعتها.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى بيان صحفى لها أن منتدى شباب العالم يعد حدث هام ومنتظر دوليا، وترجمة حقيقية لمدى قدرة الدولة المصرية على تنظيم الأحداث العالمية والتى نجحت فيها باحترافية خلال الدورات السابقة، خاصة وأن المنتدى يعد فرصة ذهبية بين شباب العالم للنقاش والحوار وتبادل الثقافات، واستعراض نماذج هامة يمكن أن تكون تجربة ملهمة لكل من يواجه تحديات صعبة و فرصة للتأهيل، ومن المتوقع أن تكون الدورة الجديدة للمنتدى مثل سابقتها من حيث الإخراج والتنظيم والتوصيات على الأرض.

وأشارت رشاد، إلى أن المنتدى يحمل رسالة أيضا بأن العالم يستعيد نشاطه ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد توقف نتيجة جائحة كورونا، ويحمل رسالة أيضا تتمثل فى أن السلام هو اللغة السائدة وتنطلق من الدولة المصرية، ودور القيادة السياسية فى إرساء قواعد السلام فى المنطقة وتعظيم الاستفادة من خبرات الشباب فى بناء الأوطان لخلق دوة شابة قوية، مناشدة جميع الشباب التسجيل في النسخة الرابعة للمنتدى لفتح آفاق جديدة والمناقشة والاستماع إلى الآخر لتكتمل الصورة في ظل الجمهورية الجديدة.

القيادة السياسية المناصب القيادية منتدى الشباب العالم جائحة كورونا الجمهورية الجديدة

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