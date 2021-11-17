الصرف الصحى: إنشاء خطوط جديدة بمنطقة جوزيف تيتو بتكلفة 40 مليون جنيه

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إن الشركة بدأت فى الاستعداد لموسم الشتاء منذ منتصف شهر أغسطس الماضى من خلال إطلاق حملة لتطهير فتحات صرف مياه الأمطار والمصارف، لافتاً إلى أن الأتربة تتكدس فى مصارف الأمطار على مدار العام لذلك تم تنظيفها لكى تستوعب كميات الأمطار المتوقعة تساقطها فى الشتاء القادم، موضحاً أن التطهير يزيد من السعة الاستيعابية للأمطار فى المصارف.



وأوضح رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، فى تصريحات خاصة، أنه تم ادخال 26 معدة جديدة لسحب مياه الأمطار بتكلفة إجمالية تقدر بـ200 مليون جنيه، كما تم حفر بالوعات جديدة فى المحاور الجديدة التى تم تدشينها، وفى مناطق المنخفضات حيث تم اضافة 2500 بلاعة جديدة، كما أنه جار العمل على مشروع حفر نفق فى منطقة الاتستراد قطره 1200 مل بطول 3 كيلو وتم افتتاح المرحلة الأولى منه، بالإضافة إلى تنفيذ محطة صرف صحى وخط طرد فى منطقة طرة.

وأكد أن المشروعين تكلفتهم قدرت بـ250 مليون جنيه، منوهاً أنه تم حفر العديد من بلاعات الأمطار فى منطقة جوزيف تيتو للتصدى لتجميعها مياه الأمطار التى كانت تحدث كل عام، أما بالنسبة لمنطقة شيراتون فتم حفر العديد من البلاعات الجديدة وتم تدعيمها، موضحاً أن تكلفة إنشاء خطوط الصرف بمنطقة جوزيف تيتو كلف حوالى 40 مليون جنيه، وتم إنشاؤها خلال العام الماضى.

وأردف رئيس شركة الصرف الصحى، أن معدلات العمل زادت بشكل ملحوظ خلال فترة الحظر والغلق بسبب جائحة كورونا ولم تتأثر نهائياً، مشيراً إلى أن شركة الصرف الصحى بالقاهرة لديها 125 معدة وتدعم من شركة مياه الشرب بـ20 معدة اخرى، مضيفاً أن أماكن التمركزات تتمثل فى أكثر من نقطة من صلاح سالم والاتستراد وقصر البارون وبالقرب من المطار.