سيناريوهات معقدة.. تفاصيل الحرب الباردة بين وزارة الشباب ومرتضى منصور فى الزمالك

من سيحكم الزمالك؟.. وهل سيعود مجلس مرتضى منصور أم ستسمر اللجنة المؤقتة بقيادة حسين لبيب فى القلعة البيضاء حتى موعد الإنتخابات؟ .. ومتى ستعلن وزارة الشباب والرياضة رسميا موعد الإنتخابات البيضاء ؟.. كل هذه الأسئلة تتردد بقوة فى أروقة نادى الزمالك وبين عشاق الأبيض لكن الإجابات دائما حائرة ولا تشف غليل الجماهير الغاضبة على ناديها العريق الذى أصبح يعانى من أزمة مالية طاحنة بجانب استنزافه من قضايا الفيفا للاعبين والمدربين الأجانب السابقين فى ميت عقبة .

حرب باردة بين الوزارة ومرتضى منصور

فى الساعات الماضية بدأت الحرب الباردة بين المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك المنتخب المجمد ووزارة الشباب والرياضة تظهر على السطح لعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر له من القضاء الإدارى بإلغاء قرار الوزير بتجميد مجلس منصور فى نوفمبر 2021 والتذرع بأن الشئون القانونية مازالت تدرس حيثيات الحكم .

وما زاد من غضب مرتضى منصور تأكيد بعض المقربين له أن الوزارة تسير فى طريق عدم تنفيذ الحكم والمماطلة لحين انتهاء مدة مجلسه فى 23 نوفمبر الجارى حتى لا يكون التنفيذ واجبا قانونيا وبالتالى تصحيح المواقف القانونية نتيجة تجميد المجلس وعدم ظهور نتائج تحقيقات النيابة فى المخالفات التى إدعت الوزارة ارتكاب المجلس المنتخب لها .

مرتضى منصور يعلن عودته الخميس

من جانبه، أعلن مرتضى منصور عودته للزمالك غدا الخميس وتنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر له عن طريق الوزارة طالبا تسلمه النادى عن طريق لجنة من مسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة .

ويسير سيناريو الوزارة للوصول ليوم 23 نوفمبر الجارى دون عودة مجلس مرتضى منصور ثم اتخاذ قرارا بإنهاء تكليف اللجنة المؤقتة برئاسة الكابتن حسين لبيب وربما تعين لجنة جديدة أو اسناد المهمة للمدير التنفيذى للنادى الحالى الدكتور حسين السمرى للدعوة لفتح باب الترشح للإنتخابات المقبلة .

وعلى ضوء هذا الأمر يكون باب الترشيح مفتوحا أمام الجميع بما فيهم مجلس مرتضى منصور الذى لا يوجد مانع قانونى حتى الآن يحول دون ترشحه وفقا لتصريحات الوزير نفسه.

د. سيد مشعل يظهر فى الصورة

وسيظهر فى الصورة الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى حال عدم ترشح مرتضى منصور بناء على رغبة عائلته، ويحظى مشعل بدعم مرتضى منصور ليكون رئيسا للقلعة البيضاء ومعه قائمة قوية لم تتحدد معالمها حتى الأن .

موقف حسين لبيب من الإنتخابات البيضاء

فى الوقت الذى يعيش فيه حسين لبيب رئيس اللجنة الحالى حالة من الضيق الشديد بسبب كمية القضايا الموجودة فى الفيفا والتى حكمت ضد الزمالك بملايين الجنيهات وأخرها سبورتنج لشبونة من عودة شيكابالا والبالغة مليون و300ألف دولار ومارتيمو البرتغالى من عودة محمد إبراهيم مليون يورو وخالد بوطيب وباتشيكو وجروس بجانب مطالبة محمد ناصف وعلى فتحى بمستحقات لهم بإتحاد الكرة بما يقرب من 50 مليون جنيه مطلوبة على وجه السرعة .

ويرفض لبيب خوض الإنتخابات المقبلة رغم مطالبة بعض اعضاء اللجنة له بذلك مؤكدا أنه يخدم الزمالك فقط لحين انتهاء مدته وتسليم النادى .

ترقب من خالد عبدالعزيز وأحمد سليمان

ومازال اللواء أحمد سليمان عضو المجلس السابق يدرس الترشح لرئاسة الزمالك أو اتحاد الكرة وفقا للمعطيات ونفس الأمر للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق الذى ينتظر وضوح الرؤية القانونية والتأكد من عدم الطعن على الإنتخابات عقب الدعوة لها .