برلماني يثمن زيادة المخزون الاستراتيجى من الدقيق فى المحافظات الساحلية

أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب لاهتمام الحكومة بزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الاساسية بصفة عامة ومخزون الدقيق بصفة خاصة داخل المحافظات الساحلية تحسباً لسقوط الامطار بالمحافظات الساحلية.

ووجه " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجار الداخلية على تكليفاته بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم لأكثر ‏من ثلاثة أشهر وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذى يصرف على بطاقة ‏الدعم ومتابعته يوميا مع مديرى المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الاستراتيجى من ‏السلع تحسبا للأمطار التى سوف تتعرض لها تلك المحافظات.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن وجود مخزون استراتيجى من السلع خاصة الإستراتيجية منها يتعدى الأربعة ‏أشهر، و5 أشهر داخل مختلف المحافظات الساحلية يطمئن جميع المواطنين على امنهم الغذائى مثمناً الدكتور على المصليحى لمديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات ‏بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وشدد فى ‏توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من الحكومة تفعيل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وجميع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة مخاطر السيول والامطار وتفعيل جميع الاجراءات للحد من الاثار السلبية لهطول السيول والامطار خلال فصل الشتاء مؤكداً ضرورة وضع الخطط العاجلة والتنسيق بين جميع الوزارات المختصة والمحافظات للتعاون والتنسيق فى مواجهة مخاطر السيول والامطار.