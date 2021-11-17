قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة زيارة إلى محافظة المنيا للاحتفال بنجاح مشروع" انتاج السماد العضوى ( الكمبوست ) " ، بالشراكة مع بنك بلوم لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا من خلال مشروعات الاقتصاد البيئى ، وشارك فى الزيارة عددا من عضوات وأعضاء اللجنة ، وامتدت الزيارة على مدار يومين .

أكدت مارى لويس بشارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة سعادتها بنجاح المشروع الذى يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وهو الذى يعد من أهم أولويات المجلس ، موضحة أن الزيارة تضمنت العديد من الأنشطة ، منها الاحتفال بتكريم المستفيدات من المشروع فى دورته الأولى ، ومتابعة سير المرحلة الثانية من المشروع ، فضلا عن متابعة مشروع استخلاص الزيوت العضوية تمهيدا لبدء العمل به من الشهر القادم .



وقد تم تكريم المستفيدات من المشروع وشركاء النجاح فيه وهم جمعيتى "شباب الروبى"و"رؤية حياة" وذلك بمقر فرع المجلس بمحافظة المنيا بحضور الدكتورة منال أبو سمرة مقرر الفرع وبحضور عضوات و أعضاء اللجنة ، وعبر تقنية الفيديوكونفرانس شاركت الأستاذة مارى لويس ، و قد توجه أعضاء وعضوات اللجنة بالشكر الى الدكتور صلاح يوسف عضو اللجنة وخبير المشروع على جهوده فى متابعة السيدات وتوجيههن فى ظل التحديات التى تواجه العمل الميدانى بسبب ازمة جائحة فيروس كورونا.



وخلال الزيارة تم تنفيذ التدريب الثانى للسيدات بمشروع استخلاص الزيوت الطبية والعطرية تمهيدا لبدء العمل به من الشهر القادم ، حيث قام الدكتور ابانوب جمال خبير المشروع بالتدريب على استخلاص الزيوت واستخدامها فى انتاج منتجات طبية وتجميلية تم تنفيذها بالفعل بأيدى السيدات المستفيدات من المشروع ، كما تم تنفيذ مسرح عرائس تفاعلى بمقر جمعية شباب الروبى بالتعاون مع فرع المجلس بالمنيا وهيئة كير ، و تناول بعض قضايا المرأة مثل الحرمان من التعليم وكثرة الانجاب والتمييز ، فضلا عن عقد ندوة بمقر الجمعية عن خطورة المبيدات الكيماوية والطرق الآمنة للتخلص منها بعنوان " احمى نفسك وعيلتك من مخاطر المبيدات " قامت بها الدكتورة هالة أبو يوسف الخبيرة بمركز البحوث الزراعية .

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