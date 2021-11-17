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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تضامن النواب: مصر سبقت وكالات أممية فى حصول الأطفال على وجبة صحية منتظمة بالمدرسة

النائب حسن المير
النائب حسن المير

وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته وتكليفاته الواضحة والحاسمة بتوفير وجبات صحية على أعلى مستوى لاطفالنا بالمدارس.

وقال " المير " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه المبادرة الرئاسية جعلت مصر تسبق الإعلان المشترك الذى التزمت خمس وكالات أممية والخاص بدعم "تحالف الوجبات المدرسية" وهو تجمّع يضم أكثر من 60 دولة بقيادة فرنسا وفنلندا، وتتمثل رؤية التحالف في منح كل طفل محتاج فرصة الحصول على وجبة مغذية في المدرسة بحلول عام 2030.

موضحاً أن وكالات الأمم المتحدة الخمس -وهي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو - اعلنت  دعمها القوي للتحالف الدولي الذي يهدف إلى تحسين التغذية والصحة والتعليم بشكل سريع بالنسبة للأطفال في سن المدرسة في جميع أنحاء العالم.

وقال المهندس حسن المير إن ماتضمنه إعلان وكالات الأمم المتحدة الخمس يتمشى تماماً مع برامج الصحة والتغذية المدرسية التى أعلنت عنها مصر باعتبار الوجبات المدرسية تدخلات فعّالة لدعم نمو وتطور أطفال المدارس وأن بإمكان هذه البرامج المساعدة في مكافحة فقر الأطفال والجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله وأن الوجبات المدرسية تجذب الأطفال إلى المدرسة وتدعم تعلّم الأطفال وصحتهم ورفاههم على المدى الطويل.

المبادرة الرئاسية تحالف الوجبات المدرسية منظمة الأغذية والزراعة اليونيسف منظمة الصحة العالمية

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