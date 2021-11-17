عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننبيلة مكرم ومحافظ الدقهلية يشاركان في ندوة "توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية"

وزيرة للهجرة ومحافظ
وزيرة للهجرة ومحافظ الدقهلية

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في ندوة "توعية الشباب المستهدفين والحد من الهجرة غير الشرعية" والتي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي الهجرة والشباب والرياضة ومحافظة الدقهلية، وذلك في إطار زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة الدقهلية، لاستكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشهدت الندوة إذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وعرض فيلم تسجيلي عن المبادرة والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في قالب فني مميز.

 

المركز المصري الألماني يسلط الضوء على التوعية ببدائل الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة: حريصون على حياة أبنائنا وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية

من جانبها، توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالشكر للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لتعاونه في تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الدقهلية، والتي تعد المحطة السادسة ضمن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم العمل خلال الأسبوع الماضي على الترتيب لبدء تنفيذ فعاليات المبادرة، ومن بينها الاستعداد لبرامج التوعية وكذلك بدء تدريب وتأهيل شباب المحافظة.  

أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بتواجدها في محافظة الدقهلية، تلك المحافظة التي خرج منها  شخصيات عظيمة أثرت حياة المصريين ومنهم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وكذلك الزملاء من الوزراء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والفريق كامل الوزير وزير النقل، مضيفة أن الدقهلية ستستمر في إنجاب مثل هذه الشخصيات البارزة، ولعل تواجدنا اليوم يمثل استكمالا للجهود المبذولة في سبيل تطوير قرى المحافظة من خلال مبادرة "حياة كريمة" وكذلك مبادرة "مراكب النجاة" التي تستهدف حماية شبابنا من المجهول والعمل على تدريبهم وتأهيلهم حتى يصبحوا مستعدين لمستقبل أفضل بانتظارهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد في الجمهورية الجديدة وهي الارتقاء بحياة مواطنينا على كافة المستويات، وأننا نستثمر هذا التعاون مع جميع أجهزة الدولة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وكان لهذا التعاون الفضل في أن تتصدى مصر لهذه الظاهرة، وتعد المبادرة استكمال لجهود الدولة في هذا الملف.

وأوضحت أن وزارة الهجرة تعمل على تنفيذ المبادرة بالتوعية وتوفير فرص آمنة بديلة للشباب، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بين هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات المختلفة، وكذلك التعاون مع المجلس القومي للمرأة، من خلال حملات طرق الأبواب التي تساهم في عمليات التوعية المستمرة بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبفضل جهود الرائدات الريفيات استطعنا ان نصل لمختلف الشرائح المستهدفة بالمبادرة.

وتابعت أن العالم يشيد بنجاح الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وانعكس ذلك من خلال تقدير الدول المشاركة بمؤتمر باريس الأخير في ظل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمؤتمر، والجميع يلحظ دور مصر المحوري في التصدي لهذه الظاهرة، ما يجعلنا أكثر إقداما لبذل مزيد من الجهد لحماية شبابنا من خطر الهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية الاستفادة من المركز المصري الألماني لعمل تدريبات في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والذي عمل منذ بداية الأسبوع لتدريب الشباب على عدد من المجالات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، طبقا لاحتياجات الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بجانب تنظيم القافلة الطبية "نور الحياة" لصالح القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية من منطلق بناء الإنسان صحيا، معربة عن شكرها لمؤسسة "حياة كريمة" على ما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية لملايين المصريين في جميع قرى الريف المصري.

من جانبه، رحب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمناسبة انعقاد فاعليات مبادرة "مراكب النجاة" في محافظة الدقهلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، تلك المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليتم تنفيذها بالمحافظات المصرية برعاية ودعم ومساندة وزارة الهجرة ليعلن فخامة الرئيس لكل المصريين بهذه المبادرة أن "ولادنا غاليين علينا".

وأضاف أن محافظة الدقهلية كانت في مقدمة المحافظات التي حرصت على التفاعل الفوري مع هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل المسئول بوزارة الهجرة، حيث تم عقد عدة لقاءات مع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف نجاح المبادرة بالمحافظة، حيث تم على مدار الأيام الماضية عقد لقاءات مع الشباب للتوجيه والإرشاد المهني وتعريفهم بمهارات البحث عن العمل وكذا المهارات الشخصية في بيئة العمل وكيف تبدأ مشروعك المتناهي الصغر.

وتابع المحافظ: "لقد تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل استمارة للراغبين من الشباب في التدريب وحضور الجلسات العمل، ويأتي ذلك كله في إطار توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية تنفيذا لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث تقدم المبادرة التوعية والتدريب والتأهيل للشباب حتى يصبحوا مستعدين لسوق العمل الداخلي والخارجي، هذا بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب"، مثمنا حرص وزارة الهجرة على علاج أسباب الهجرة غير الشرعية و توفير البدائل الآمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بالدقهلية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تلك المبادرة الإنسانية التي تؤكد حرص فخامته على أبنائنا من الشباب فالأبناء هم أغلى ما لدينا، ومسئوليتنا حماية أولادنا في كل مكان، ويجب علينا حماية أولادنا من تجار الهجرة غير الشرعية والحفاظ عليهم من المجهول.

كما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مواصلتها الدعم والمساندة لمبادرة مراكب النجاة والتي تمد يدها لكل الشباب المصري الراغب في الهجرة، وتابع: "أقول لأبنائنا من الشباب نريد منكم العمل وبذل الجهود لتنمية مهاراتكم لتجدوا فرصة أفضل، بديلا عن الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياتكم للخطر ولتحقيق الحياة الكريمة لكم ولأسركم".

وفي نهاية الندوة، تبادل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الدروع التذكارية تكريمًا لجهود كل منهما.

وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج محافظ الدقهلية الهجرة غير الشرعية مراكب النجاة

ترشيحاتنا

مقترح برلماني بتخصيص نسبة من إيرادات الصناديق الخاصة لدعم العمالة المؤقتة

الوجه البحري والقاهرة.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من السبت يصاحبه سقوط أمطار

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة قبل زواجها من أحمد عز

سقوط أمطار بدمياط وتراكم المياه بالشوارع

رئيس إسرائيل يناقش مع نظيره الصيني ملف إيران النووي

متحدث تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أضاف العديد من السياسات الشبابية على أجندة الحكومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

6 نجوم مهددين بالغياب عن منتخب مصر فى إياب مواجهة الحسم للمونديال

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

ثانى أقدم أثر إسلامي وعلاقته بالاحتفالات.. مالا تعرفه عن مقياس النيل

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

فيديو

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

فيديوجراف.. أخفاهما في ثلاجة المنزل.. رجل يحتفظ بجثتي والديه لسبب غريب

إحنا بنصلي على النبي.. مسيحي يرد على ادعاءات زكريا بطرس

شاهد | انفجار في أنابيب النفط جنوب إيران

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ