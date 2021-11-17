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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة قبض الأمن التركي على متورط في اغتيال رئيس دولة

رئيس هايتي الراحل
رئيس هايتي الراحل

أوقف الأمن التركي أحد المشتبه بهم في تورطهم في اغتيال الرئيس الهايتي الراحل، واتخذت قرارًا بسجنه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقررت السلطات حبس المتهم لمدة 40 يوما لضلوعه في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في 7 يوليو الماضي، ووضعته في سجن بإسطنبول.

واعتقل المشتبه به وهو رجل الأعمال، يدعى سمير حنظل، واعتقل في مطار اسطنبول في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، حيث كان في طريقه من الولايات المتحدة إلى الأردن.

وقال وزير الخارجية الهايتي، كلود جوزيف، على حسابه في "تويتر"، إنه تحدث إلى نظيره التركي حول اعتقال حنظل، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، بما فيها ما إذا كانت هايتي ستطلب تسليم الرجل.

وحنظل مطلوب بموجب إشعار من الإنتربول، واحتجزته شرطة المطار لدى وصوله إلى تركيا. كما جاء في تقرير أن مسؤولي المحكمة استجوبوه في وقت لاحق وأصدروا أمرا بالحبس المؤقت لمدة 40 يوما والذي طلبته وزارة العدل التركية. وهو موجود حاليا في سجن مال تبة باسطنبول.

وتم القبض على أكثر من 40 مشتبها حتى الآن في جريمة قتل الرئيس مويس، من بينهم 18 جنديا كولومبيا سابقا، والعديد من ضباط الشرطة الهايتية.

وقالت السلطات الكولومبية إن غالبية جنودها السابقين المعنيين لم يعرفوا الطبيعة الحقيقية للعملية (قتل الرئيس مويس) التي تم التعاقد معهم للمشاركة فيها.

وقتل مويس بالرصاص وأصيبت زوجته بجروح في هجوم وقع قبل الفجر على منزله الخاص في 7 يوليو الماضي.

الأمن التركي اغتيال الرئيس الهايتي حبس المتهم لمدة 40 يوما جوفينيل مويس إسطنبول سجن الولايات المتحدة إلى الأردن سمير حنظل

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