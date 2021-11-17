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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية في مقدمتهم.. تصريح جديد لـ الرئيس عون بشأن العلاقات مع الأشقاء العرب

الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية.

ونقل وزير الصناعة اللبنانية جورج بوشيكيان عن الرئيس عون قوله: "متمسكون بأفضل العلاقات مع اشقائنا العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية".

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هذا ما قاله رئيس المخابرات السعودية الأسبق عن أزمة لبنان

يأتي ذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية التي حدث مؤخرًا بين السعودية ولبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وفي نفس السياق، استقبل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي اليوم الأربعاء، في الصرح البطريركي ببكركي، سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور.

وخلال اللقاء، أطلع السفيران البطريرك الراعي على ارتداد الأزمة الأخيرة على الزراعيين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر الى دول الخليج.

واعتبر السفيران أن "الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين السعودية ودول الخليج من جهة ولبنان من جهة أخرى، تتفاقم يوما بعد يوم، من خلال إيقاف إصدار التأشيرات وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية، وأن الحل يكون بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور الى مسارها الطبيعي".

وبالنسبة إلى الاجراءات التي تتخذ في حق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، أكد السفيران أن "الأمر جدي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية، فواردات لبنان من المملكة العربية السعودية فقط، هي 600 مليون دولار سنويا، وبالتالي المصانع اللبنانية ستواجه خطر اقفالها".

الرئيس اللبناني ميشال عون لبنان السعودية العرب المملكة العربية السعودية

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