القابضة للمياه تنظم ورشة عمل عن ترشيد الاستهلاك ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل لإدارات التوعية بالشركات التابعة لوضع منهجية وخطط الأعمال المرحلية المكون المجتمعى والتوعوي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى شملت صياغة رسائل التوعية لكل مرحلة من مراحل المبادرة.

واتفقت ورشة العمل على تحديد مجموعة من الرسائل التوعوية قبل وأثناء تنفيذ المشروعات لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها، مع ضرورة الحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل السليم مع شبكات الصرف الصحى.

وكرم الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، كلا من بهية عباس وسمية غطاس مديرا التوعية بشركتى الصرف الصحى بالإسكندرية والقاهرة، على جهودهما خلال الفترة الماضية لتطوير أداء إدارات التوعية، وتحديد أطر العمل العلمية لتكون دليلا لكافة العاملين بإدارات التوعية، جاء ذلك أثناء حضور مديرى إدارات التوعية بالشركة القابضة والشركات التابعة.