أوركسترا القاهرة السيمفونى تعزف «كارمينا بورانا» و«هارولد فى إيطاليا» بالأوبرا

تحت عنوان “روائع القرن العشرين”، تقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، ومشاركة عازفة الفيولا سيندى محمد والمغنيين منى رفلة وعمرو مدحت وإلهامى أمين، وذلك فى الثامنة مساء السبت 20 نوفمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عددا من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية، منها “هارولد فى إيطاليا” لـ هيكتور برليوز، و"كارمينا بورانا" لـ كارل أورف.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسست عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ تساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر.

وشاركت الأوركسترا في عدد من المهرجانات الناجحة منها "مهرجان اتجاهات عربية"، و"مهرجان بيتهوفن"، و"مهرجان موسيقى القرن العشرين".

FFC220E9-F5A3-4D48-95D8-091BFFA6F1CD

7E77D886-2459-4500-895B-109631D7580D