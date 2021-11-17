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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الخميس/ نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 17
الأسكندرية 24 18
وادي النطرون 25 18
طنطا 25 17
شبين الكوم 24 18
دمنهور 24 18
بلطيم 24 17
مطروح 22 18
السلوم 20 16
سيوة 22 16
بورسعيد 24 19
دمياط 24 18
الزقازيق 25 18
المنصورة 24 17
الإسماعيلية 25 17
السويس 25 17
العريش 24 18
رفح 23 18
رأس سدر 23 17
نخل 23 11
نويبع 25 21
طابا 25 20
كاترين 20 12
الطور 26 20
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 28 20
مرسى علم 28 19
الفيوم 25 17
بنى سويف 25 17
المنيا 25 16
أسيوط 26 16
سوهاج 27 17
قنا 29 17
الأقصر 30 18
أسوان 31 19
إدفو 31 19
أبوسمبل 31 20
الوادي الجديد 32 16
الشلاتين 29 19
أبو رماد 28 18
حلايب 28 20
رأس حدربة 27 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 35 24
المدينة 31 17
الرياض 26 17
المنامة 27 22
أبوظبي 30 23
الدوحة 30 23
الكويت 27 13
دمشق 22 09
بيروت 25 20
عمان 22 12
القدس 22 15
غزة 22 18
بغداد 25 09
مسقط 27 23
صنعاء 23 09
الخرطوم 36 23
طرابلس 22 17
تونس 20 13
الجزائر 16 11
الرباط 22 10

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 14 03-
أسطنبول 15 07
إسلام أباد 24 10
نيودلهي 26 11
جاكرتا 29 23
بكين 14 02
كوالالمبور 32 25
طوكيو 14 09
أثينا 18 10
روما 19 06
باريس 11 04
مدريد 15 03
برلين 09 08
لندن 14 10
مونتريال 11 01
موسكو 01 00
نيويورك 18 06
واشنطن 24 02
نواكشوط 29 22
أديس أبابا 25 09

 

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