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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع جزائري عن ذكريات مواجهة ١٩٨٩: منتخب مصر كان أقوى منا بكثير

صدى البلد

روى فضيل مغارية مدافع منتخب الجزائر في الثمانينيات، بعض التفاصيل حول مباراة الخضر أمام منتخب مصر الوطنى عام ١٩٨٩ بتصفيات المونديال.

 

و انتهت المباراة أمام الخضر بفوز الفراعنة الكبار بهدف أحرزه حسام حسن وتأهل الأخير إلى نهائيات كأس العالم عام ١٩٩٠ بإيطاليا.

 

وقال فضيل مغارية لوسائل الإعلام الجزائرية: “في سنة 1989 كان المنتخب المصري يملك تشكيلة قوية جدا وأقوى منا بكثير ومنتخبنا ضيع التأهل في ملعب قسنطينة".

 

وأضاف فضيل مغارية:  لذلك كان من الصعب علينا آنذاك العودة بورقة التأهل من مصر خاصة وأن الضغط كان كبيرا علينا.

 

تابع فضيل مغارية:  إضافة إلى الحكم التونسي بن ناصر الذي رفض لنا هدفين من توقيع الأخضر بلومي ورابح ماجر.

 

استطرد فضيل مغارية: أن المباراة بين لاعبي الفريقين كانت جيدة على أرضية ملعب استاد القاهرة ولم يحدث أي شيء يخالف الروح الرياضية.

منتخب مصر المونديال حسام حسن منتخب الجزائر المنتخب المصري استاد القاهرة

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