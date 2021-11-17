مدافع جزائري عن ذكريات مواجهة ١٩٨٩: منتخب مصر كان أقوى منا بكثير

روى فضيل مغارية مدافع منتخب الجزائر في الثمانينيات، بعض التفاصيل حول مباراة الخضر أمام منتخب مصر الوطنى عام ١٩٨٩ بتصفيات المونديال.

و انتهت المباراة أمام الخضر بفوز الفراعنة الكبار بهدف أحرزه حسام حسن وتأهل الأخير إلى نهائيات كأس العالم عام ١٩٩٠ بإيطاليا.

وقال فضيل مغارية لوسائل الإعلام الجزائرية: “في سنة 1989 كان المنتخب المصري يملك تشكيلة قوية جدا وأقوى منا بكثير ومنتخبنا ضيع التأهل في ملعب قسنطينة".

وأضاف فضيل مغارية: لذلك كان من الصعب علينا آنذاك العودة بورقة التأهل من مصر خاصة وأن الضغط كان كبيرا علينا.

تابع فضيل مغارية: إضافة إلى الحكم التونسي بن ناصر الذي رفض لنا هدفين من توقيع الأخضر بلومي ورابح ماجر.

استطرد فضيل مغارية: أن المباراة بين لاعبي الفريقين كانت جيدة على أرضية ملعب استاد القاهرة ولم يحدث أي شيء يخالف الروح الرياضية.