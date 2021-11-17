شاهد.. منتخب مصر يهزم الجزائر ويتأهل لمونديال 90

نجح منتخب مصر الوطنى بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري في عام 1989 في الفوز على المنتخب الجزائري والتأهل لنهائيات كأس العالم 1990 بهدف حسام حسن عام بضربة رأسية نموذجية من صناعة اللاعب أحمد الكاس.

تأهل منتخب مصر جاء بعد خوضه للمرحلة الثانية فى التصفيات، بعدما جنبه الاتحاد الدولى المشاركة فى الجولة الأولى، حتى أجريت المرحلة الثانية للمرة الأولى بنظام المجموعات، وتم تقسيمهم إلى 16 منتخبا والمتأهل للمرحلة الثانية إلى 4 مجموعات.

بدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة ليبيريا في القاهرة، وفاز 2-0، ولعب مع مالاوي في الجولة الثانية وتعادل المنتخبان 1-1، ولعب في الجولة الثالثة مع كينيا في نيروبي وتعادل المنتخبان 0-0، ثم مع ليبيريا في "منريفا"، وخسر 0-1، ثم فازت مصر في المباراتين الأخيرتين بالقاهرة على مالاوي وكينيا بنتيجة 1-0 و2-0 على الترتيب، لتتصدر مصر المجموعة برصيد 8 نقاط، وتصعد للجولة الثالثة والأخيرة.

لعبت مصر مباراتها الأولى أمام الجزائر في استاد 17 جوان بمدينة قسنطينة الجزائرية، وتعادل المنتخبان سلبا بدون أهداف..

وفي لقاء العودة، كانت المباراة في استاد القاهرة يوم 17 نوفمبر 1990، وسط حضور جماهيري كثيف تخطى 90 ألف متفرج، وحققت مصر فوزًا غاليًا 1-0، وتأهلت لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.