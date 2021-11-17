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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين اعتقال الصحفي السوري محمد الصغير

صدى البلد

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة إقدام "ميليشيا قسد" في سوريا، على اعتقال الصحفي السوري محمد الصغير والذي تدهورت حالته الصحية بشكل يؤثر على حياته ويعرضها للخطر نتيجة التعذيب الذي تعرض له في السجن.


وحمل الاتحاد العام للصحفيين العرب، في بيان له اليوم "الأربعاء"، المسئولية الكاملة لمليشيا "قسد" عن حياة الصحفي السوري الحر محمد الصغير، مطالبا بالإفراج عنه فوراً حفاظًا على حياته، حيث كان يقوم بواجبه في كشف حقيقة هذه المليشيا التي ترتكب الجرائم ضد الشعب السوري.


ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب "كافة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإعلامية الدولية إلى إدانة هذه الجرائم التي ترتكبها هذه المليشيا والضغط عليها للإفراج عنه على الفور".
 

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه مع اتحاد الصحفيين السوريين في حملة المطالبة بالإفراج عن الصحفي محمد الصغير وإدانة هذه الجريمة البشعة.

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