وكالة الفضاء المصرية: تعاونا مع كينيا وأوغندا لوضع أول كاميرا بمحطة الفضاء الدولية

قال الدكتور محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، أنه قد شهدت مصر منذ 15 يوم شهدنا حدث مهم وكان بدايته قيام الامم المتحدة مع بدء جائحة كورونا وحدوث خمول في الانشطه العالمية عموما بسبب ان الجميع كان تركيزه على ان تبتعد عن الوباء والا ينتشر ، بالإعلان عن مسابقة جديدة.

وأضاف "القوصي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " إن الامم المتحدث اعلنت عن مسابقة في ذلك الوقت لاستكمال المسيرة في مجال الفضاء ووجهتها لكل الجهات المختصة بالفضاء بدول العالم بحيث تقوم دولة بتصنيع كاميرا فضائية لتوضع على محطة الفضاء الدولية لمدة سنة بدون مقابل وذلك يستدعي ان تقوم الناس بالتصميم والبحث من خلال اماكنها.

وتابع: " لم تكن بدايتنا من الصفر حيث اننا نجحنا بالفعل سابقا في عمل هذه الكاميرا، وتواصلنا مع جهات افريقية وهم اوغندا وكينيا للمشاركة معنا وهم دولتين ليست متقدمتين في هذا المجال وبالتالي هم في حاجه لهذا الدعم من خلال مشروع مشترك ، بالاضافة إلى ان علاقتنا السياسية والفضائية جيدة من قبل لتعاون سابق.

وأشار إلى أنه كان هناك تكتم شديد لنتائج المشروع، كما انه بالكامل قامت به الأمم المتحدة وهي ليست جهة تنفيذ بحوث هي فقد تنظم وتساعد في التنفيذ وهي الزراع الاشرافي والاكاديمي.