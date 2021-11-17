شركة نمساوية تبتكر نظام إطفاء حرائق خاص للسيارات الكهربائية لهذا السبب

تقلل بطاريات السيارات الكهربائية، المصنوعة من الليثيوم أيون، نسب التلوث وغازات، ولكنها تأتي بتكلفة عالية الثمن ولها مخاطرها، خاصة مع المواد المتطايرة التي يمكن أن تسبب اشتعال النيران في السيارة الكهربائية أثناء اي حادث اصطدام ولو كان بسيط.

بالإضافة إلى مخاطر الاشتعال المفاجئ للبطاريات، هناك أيضا احتمالية حدوث انفجارات وانسكاب مواد سامة، لذا تشكل حرائق المركبات الكهربائية تحديًا مختلفًا بالنسبة لـ رجال الإطفاء.

وفقا لموقع rideapart المتخصص في السيارات، لا توجد حاليًا أي نظام ثابت للتعامل مع مثل هذه الاشتعالات الكثيفة للسيارات الكهربائية، ولكن شركة Rosenbauer النمساوية المصنعة لمركبات الإطفاء ومعدات مكافحة الحرائق طورت مطفأة حريق جديدة خاصة بالمركبات الكهربائية، يتألف النظام من وحدة إطفاء ووحدة تشغيل، ويسمح النظام لرجال الإطفاء بإغراق خلايا البطارية بعدة أطنان من الماء من مسافة آمنة تبلغ 25 قدمًا.

بمجرد أن يضع المستخدم للسيارة وحدة الإطفاء أسفل السيارة، تخترق المياه النفاثة ، وسرعان ما تطفئ الاشتعال. وحتى إذا كانت السيارة مستلقية على جانبها أو مقلوبة تماما، فيمكن للنظام أيضًا اختراق الجزء الداخلي والجزء العلوي و صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة.

قامت شركة Rosenbauer باختبار مطفأة حريق السيارات الكهربائية الجديدة وعملها على تصميمات مختلفة للبطارية بما كما اختبرت فرق الإطفاء الأوروبية المحترفة النظام الجديد، ليثبت أنه جدير بالموثوقية، وأنه متوافق مع التكتيكات والموارد المستخدمة لرجال الإطفاء.

قال رئيس وحدة المطافي والحرائق بالنمسا، باتريك لوب: "لقد كنا سعداء جدًا لكوننا قادرين على تطوير واختبار نظام الإطفاء الجديد للسيارات الكهربائية المقدم من Rosenbauer وأن نكون قادرين على المساهمة والتطوير في النظام، وهو بالفعل يعتبر نظام إطفاء من أفضل الأنظمة وأكثرها إبداعًا من نوعه للحد من انتشار حريق البطاريات، كما أنه سهل الاستخدام، من وجهة نظري، هو النظام الضروري لكل وحدة إطفاء حرائق".