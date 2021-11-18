المالية الإماراتية: 11 مستثمرا عمانيا في شركات المساهمة العامة بالإمارات

أكدت وزارة المالية الإماراتية على قوة الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وسلطنة عُمان في مختلف المجالات لا سيما المالية والاقتصادية والاستثمارية والذي يظهر من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2020.

وأشارت إلى حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون المشترك في ظل العلاقة الأخوية الراسخة التي تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين بما يحقق مزيدا من الازدهار والتقدم .

وأوضحت وزارة المالية في تقرير لها - بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ 51 - أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عُمان في عام 2020 بلغ 42.3 مليار درهم ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

وأضافت الوزارة أن عدد المستثمرين العُمانيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 11,812 مستثمرا عُمانيا في حين بلغ عدد الرخص للأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين العُمانيين في الإمارات 449 رخصة خلال العام 2020.

وأوضحت وزارة المالية أن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين العُمانيين الراغبين بدخول السوق العقاري الإماراتي حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية السنوية للمواطنين العُمانيين في الإمارات باستثناء دبي خلال العام الماضي 160.6 مليون درهم في حين بلغ العدد التراكمي لمالكي العقارات من المواطنين العُمانيين في الإمارات 2,374 مواطنا عمانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشمولين من مواطني سلطنة عمان في التأمين الاجتماعي بدولة الإمارات بلغ 2,889 مواطنا عُمانيا في عام 2020 .. أما عدد المشمولين في التقاعد بدولة الإمارات من مواطني السلطنة فقد بلغ 7,819 مواطنا عُمانيا.

وذكرت أن عدد المواطنين من سلطنة عُمان العاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات بلغ 3,375 مواطنا عمانيا في عام 2020، أما عددهم في القطاع الحكومي فبلغ 1,163 مواطنا عُمانيا .. بينما بلغ عدد الطلاب العُمانيين المسجلين في المدارس الحكومية للتعليم العام لجميع المراحل في الإمارات 9,258 طالبا عمانيا في عام 2020.

كما بلغ عدد النزلاء من مواطني سلطنة عُمان في فنادق دولة الإمارات لعام 2020 194,225 مواطنا عُمانيا . والرحلات الأسبوعية لشركات الطيران العُمانية إلى دولة الإمارات بلغت 6 رحلات أسبوعية على مدار العام 2020. وقد بلغ عدد الأفراد من مواطني السلطنة الذين تم علاجهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الإماراتية 60,603 مواطنين عُمانيين لعام 2020.