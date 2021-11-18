عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية الإماراتية: 11 مستثمرا عمانيا في شركات المساهمة العامة بالإمارات

صدى البلد

أكدت وزارة المالية الإماراتية على قوة الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وسلطنة عُمان في مختلف المجالات لا سيما المالية والاقتصادية والاستثمارية والذي يظهر من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2020.

 

وأشارت إلى حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون المشترك في ظل العلاقة الأخوية الراسخة التي تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين بما يحقق مزيدا من الازدهار والتقدم .

 

وأوضحت وزارة المالية في تقرير لها - بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ 51 - أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عُمان في عام 2020 بلغ 42.3 مليار درهم ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

 

وأضافت الوزارة أن عدد المستثمرين العُمانيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 11,812 مستثمرا عُمانيا في حين بلغ عدد الرخص للأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين العُمانيين في الإمارات 449 رخصة خلال العام 2020.

 

وأوضحت وزارة المالية أن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين العُمانيين الراغبين بدخول السوق العقاري الإماراتي حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية السنوية للمواطنين العُمانيين في الإمارات باستثناء دبي خلال العام الماضي 160.6 مليون درهم في حين بلغ العدد التراكمي لمالكي العقارات من المواطنين العُمانيين في الإمارات 2,374 مواطنا عمانيا.

 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشمولين من مواطني سلطنة عمان في التأمين الاجتماعي بدولة الإمارات بلغ 2,889 مواطنا عُمانيا في عام 2020 .. أما عدد المشمولين في التقاعد بدولة الإمارات من مواطني السلطنة فقد بلغ 7,819 مواطنا عُمانيا.

 

وذكرت أن عدد المواطنين من سلطنة عُمان العاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات بلغ 3,375 مواطنا عمانيا في عام 2020، أما عددهم في القطاع الحكومي فبلغ 1,163 مواطنا عُمانيا .. بينما بلغ عدد الطلاب العُمانيين المسجلين في المدارس الحكومية للتعليم العام لجميع المراحل في الإمارات 9,258 طالبا عمانيا في عام 2020.

 

كما بلغ عدد النزلاء من مواطني سلطنة عُمان في فنادق دولة الإمارات لعام 2020 194,225 مواطنا عُمانيا . والرحلات الأسبوعية لشركات الطيران العُمانية إلى دولة الإمارات بلغت 6 رحلات أسبوعية على مدار العام 2020. وقد بلغ عدد الأفراد من مواطني السلطنة الذين تم علاجهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الإماراتية 60,603 مواطنين عُمانيين لعام 2020.

أخبار وزارة المالية الامارات سلطنة ع مان اليوم الوطني الع ماني دد المستثمرين الع مانيين المستثمرين الع مانيين

ترشيحاتنا

طارق مصطفى: صلاح لم يتدخل في التشكيل أثناء وجود البدري

أبرز تصريحات الوزير.. شوقي ينتقد السوشيال ميديا ويطالب بمساعدة الأبناء لتعلم المهارات وليس التلقين

أسامة نبيه يكشف أسباب هزيمة الزمالك من الأهلي بمباراة القمة

داخل منجم.. الشرطة تعثر على جثتين لرجلين قتلا منذ 11 عاما

لزيارة الأماكن السياحية.. السفير البريطاني: سيكون هناك فيضان من البريطانيين في مصر|فيديو

التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

التمويل العقارى| موعد سداد أول قسط للمتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين 2»

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ