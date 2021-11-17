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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يكرم ٢٢ من المتدربين الأفارقة يمثلون ١٧ دولة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري

كرم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ٢٢ من المتدربين من عدد من الدول الافريقية، وسلمهم شهادات إتمام  المشاركة في الدورة التدريبية الثانية في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.

 

ورحب الدكتور محمد عبدالعاطى بالمتدربين الأفارقة وبوجودهم في مصر، مهنئا باجتيازهم لهذه الدورة التدريبية، معربا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منها فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى ، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول.

 

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن هذه الدورة تعد إحدى الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول.

 

الجدير بالذكر أنه تم عقد دورة "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، خلال الفترة من ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ حتى ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها، بالاضافة إلى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه.

 

وشارك في الدورة ٢٢ متدرب من دول "السودان – تنزانيا - الكونغو الديمقرطية  - جنوب السودان - رواندا - بوروندى – مالاوى – غانا - بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكرى – غينيا بيساو – مالى – النيجر – سيراليون - أنجولا - مصر".

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