مفاجأة سارة في الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري

حصل مسئولو نادى الإسماعيلى على جزء من المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية قبل أيام من مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبلة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز .



وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من قبل مسئولى الشركة الراعية مع الإسماعيلى للوصول إلى حل بعد أن هدد يحيى الكومى رئيس قلعة الدراويش بعدم إذاعة المباراة ،وتوصل الطرفان إلى اتفاق بحصول الإسماعيلى على جزء من مستحقاته يقدر بـ 4 ملايين جنيه .



واستقر مسئولو الإسماعيلى على توزيع المبلغ على اللاعبين خلال الفترة المقبلة مع وضع مكافآت خاصة لعبور الزمالك والعودة من جديد إلى النتائج الجيدة .



وعلى جانب آخر، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى فرض حالة من السرية داخل معسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز .



ويسعى الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للإسماعيلى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الزمالك فى ظل الرغبة فى الفوز بها والعودة إلى النتائج المميزة بعد الهزائم الثلاثة المتتالية التى تلقاها فريق الدراويش .



وتعد مباراة الإسماعيلى والزمالك هى الأولى لـ خوان براون مع الدراويش بعد تعيينه قبل عدة أيام قليلة مديرا فنيا خلفا لطلعت يوسف .



وفى الإطار ذاته ، أكد المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، صرف مكافآت استثنائية للجهاز الفني واللاعبين حال الفوز علي الزمالك الجمعة المقبل.

ووعد يحيى الكومي، خلال اجتماعه مع اللاعبين في الساعات الماضية بمكافآت مالية خاصة حال الفوز علي الزمالك والعودة من جديد إلي النتائج المميزة.