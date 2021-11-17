برلماني: "القومي لتنمية الأسرة" استكمالا لـ "حياة كريمة" للتمكين الاقتصادي والتعليمي

أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، بخطوة الحكومة الأخيرة والتي تتعلق بإعلان المشروع القومي لتنمية الأسرة، لافتا إلى أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة على مستوى كافة محافظات الدولة المصرية على كافة الاتجاهات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، يستهدف عددا من الأبعاد، التي تتعلق بالتنمية والتوعية وتغيير الكثير من الموروثات الخاطئة وتعديل الكثير من المفاهيم لدى الكثير من المواطنين.

وبحسب الدكتور ناصر عثمان، فإن هذا المشروع يأتي استكمالا للمشروع القومي حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، لاسيما وأن المشروع القومي لتنمية الأسرة، تستهدف خطته التنفيذية عدة محاور، أبرزها: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وأيضاً التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وكذا محور التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهم لتنفيذ نحو 250 ألف مشروع متناهي الصغر يخدم حوالي 600 ألف سيدة، إلى جانب تطوير 60 من وحدات صحة وتنمية الأسرة، وإقامة 3305 حضانات، و 73 مشغلاً إنتاجياً، بحسب ما أعلنته الحكومة، وهو ما يعني تحول الكثير من منازل الأسرة المصرية إلى أسر منتجة قادرة على توفير دخلا ثابتا ومتطورا يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة.



وأردف بالقول: المشروع القومي لتنمية الأسرة سيواجه الزيادة السكانية بطرق صحيحة وتوعوية ويعزز من تطوير الوحدات الصحية والدفع بعدد لافت من الطبيبات وهو ما يحد من مشكلات الصحة الإنجابية لدى السيدات.