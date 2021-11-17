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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استقرت على الإسم .. تفاصيل مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2022

ياسمين صبري
ياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن إسم مسلسلها الجديد ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم بإخراجه أحمد صالح . 

 وأكدت ياسمين صبري ان مسلسلها القادم من المقرر ان يحمل أسم “ دنيا ” ، حيث كان من المقرر ان يقوم بتأليفه محمد عبد المعطى قبل ان يعتذر ويقوم بالمهمة مؤلف أخر .

تعاقد مع المخرج

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 إنتاج شركة سينرجى، ويجرى وضع  الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

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عودة بعد غياب 

وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

أخر أعمال ياسمين صبري 

وقدمت ياسمين صبري آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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