عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الفضائح المتتالية.. اتجاه لمنع نواب بريطانيا من شغل وظائف إضافية

صدى البلد

يناقش البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء، مشروع اقتراح يقضي بمنع النواب من شغل وظائف إضافية خلال فترة عملهم كممثلين لدوائرهم الانتخابية في مجلس العموم البريطاني بعد الفضائح المتتالية بشأن ذلك، وهو الاقتراح الذي أيده رئيس الوزراء بوريس جونسون علنا.

 

وحسب "اندبندنت" البريطانية، يؤيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاقتراح في حين تعتبره المعارضة تغيرا مفاجئا في موقف رئيس الوزراء فرضته الضغوطات الشعبية والسياسية على الحكومة ونواب البرلمان من  حرب المحافظين والطبقات السياسية بشكل عام.

 

ورأت الصحيفة أن جونسون استسلم للضغوطات، في اتجاه اتخاذ إجراءات بشأن إنهاء قيام النواب بعمل مدفوع الأجر كمستشارين سياسيين، لافتة إلى أن "جونسون تعرض للكثير من الانتقادات، واتهمه البعض بأنه يحاول تغيير القواعد النيابية بشكل مفاجئ".

فضيحة جديدة لـ جونسون.. اتهام والد رئيس وزراء بريطانيا بالتحرش

حديث رئيس وزراء بريطانيا عن الفساد يثير الجدل.. هل تطيح الفضائح الأخيرة بـ جونسون؟

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد اقترح تعديل قواعد سلوك أعضاء البرلمان لمنعهم من الحصول على رواتب بصفة مستشارين أو أعضاء في جماعات ضغط.

 

وقال جونسون في رسالة إلى رئيس مجلس العموم، إن "الدور الأساسي للنائب هو، ويجب أن يكون، خدمة ناخبيه وتمثيل مصالحهم في البرلمان".


ويأتي هذا الاقتراح بعد الكشف عن العديد من أنشطة النواب المحافظين أو قيامهم بوظائف موازية ذات أجر مرتفع على الرغم من ولايتهم الانتخابية.


وأكد جونسون، أنه يؤيد المقترحات التي قدمتها لجنة المعايير في الحياة العامة (CSPL) عام 2018 بشأن معايير الحياة العامة الهادفة إلى منع النواب من ممارسة أي نشاط استشاري أو ضمن جماعات ضغط. كما أنها تضمن عدم تعارض أي نشاط مواز يقوم به النائب مع مهامه البرلمانية.
 

بريطانيا نواب مجلس العموم بوريس جونسون رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

بعد الاستغاثة على فيس بوك.. استنفار أمني بشارع جرس خليل في بهتيم

كيف ردت السيدة عائشة على الإساءة للنبي؟ .. داعية يجيب | فيديو

أغاني مهرجانات تواجه المجهول.. ومصيدة العقوبات تنتظر شاكوش وحمو بيكا بهذه الحالة

أخبار السيارات.. حكاية سيارة فيات التي جمعت رشدي أباظة بـ نجاة الصغيرة.. سيارات تشارك بمعرض لوس أنجلوس الدولي.. مبيعات فولفو من السيارات الكهربائية تتخطى 25%

بسبب كورونا.. قرار عسكري يهدد جنود البحرية الأمريكية

سقطت فوق رأسه أرفف زجاجات.. إنقاذ عامل مخزن من الموت بأعجوبة |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

حمو بيكا وحسن شاكوش الأبرز.. نقابة الموسيقيين تعلن أسماء الممنوعين من الغناء

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

كارتيرون يصدر قرارا صادما بشأن أشرف بن شرقى

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

اتهام والت ديزني بسرقة "قصة لص" بغداد لإنتاج فيلم Red Notice.. ومحمد إمام يرد

راجل ولا ست .. كل ما تريد معرفته عن حارسة مرمي إيران المثيرة للجدل

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ