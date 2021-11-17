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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الأهلي الدوليين في التتش

صدى البلد

انتظم لاعبو الأهلي، الدوليين، في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة،  استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون الدوليون جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم» لتخفيف الأحمال البدنية وتجنبًا للإرهاق بعد عودتهم من معسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة.

وينتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بدء من غد الخميس استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة،  في إطار الاستعدادات لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس خلال الجولة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

النادي الأهلي الدوري الممتاز ملعب التتش بالجزيرة بيتسو موسيماني ملعب الأهلي وي السلام

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