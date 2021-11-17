عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. برلماني يعلق على إساءة بعض أعضاء العموم البريطاني للسعودية

السعودية والبحرين
السعودية والبحرين

استهجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، المهندس محمد السيسي البوعينين " قيام عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني بالإساءة المغرضة للمملكة العربية السعودية والتي تجسد العمق الاستراتيجي والصمام الرئيس لحفظ استقرار المنطقة، خصوصا في ظل الهجوم الممنهج مدفوع الثمن الذي يُمول من جماعات تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

 

وأكد في بيان له أن أي استهداف للمملكة العربية السعودية هو استهداف لمملكة البحرين وللعالم العربي والإسلامي، الذين يقفون صفاً واحداً إلى جانب السعودية في ما تتعرض له المملكة من استهداف سياسي وإعلامي وعسكري للإضرار بالشقيقة الكبرى في محاولات خائبة لزعزعة استقرار المنطقة.

 

وقال أيضا  "إن المؤامرات التي باتت تحاك اليوم بشكل واضح ضد المملكة السعودية لن تزيدها إلا قوة وثباتًا في سياستها الحكيمة ومواقفها العادلة، ولن تنال من عقيدتها السمحة ومبادئها ورمزيتها الخالدة فهي واجهة العرب الجامعة وحصن الإسلام المنيع، والعمود الفقري لأمن واستقرار الشرق الأوسط”.

 

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب "على أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي إساءات تستهدف أي من دول المجلس التزاماً باتفاق العلا والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة، وذلك حرصا على أمن واستقرار المنطقة وتعزيزا للوحدة وحفاظا على لحمة البيت الخليجي، خصوصا في ظل ما تمر به المنطقة من متغيرات تستوجب على الجميع تعزيز العلاقات الأخوية والعمل المشترك للوقوف ضد كل من يتربص بالمنطقة، مشيدا "في الوقت نفسه بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلى الإساءة للدول".

txt

السعودية.. الجوازات تصدر 11086 قرارا إداريا بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والحدود

txt

تفاصيل الحكم 5 سنوات سجنا لسعودية تعدت على رجل أمن أثناء عمله

وأشار إلى أن الشعب البحريني بأكمله يعلن عن تأييده التام لبيان وزارة الخارجية البحريني، بالوقوف في وجه كل المؤامرات الخارجية الخائبة، و رفض كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، أو محاولة الإساءة لها بأي طريقة كانت نتيجة لما يربط المملكتين  من روابط متينة التي تجسد وحدة الرؤية السياسية الاستراتيجية والمصير المشترك، وتأكيدًا على سياسة الاعتدال التي تسير وفقها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين  الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء. 

مملكة البحرين السعودية الملك سلمان مجلس العموم البريطاني الخليج العربي محمد بن سلمان اتفاق العلا

موضوعات متعلقة

البحرين تدين إساءة عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني لـ السعودية

أول تعليق من سفيري لبنان في السعودية والبحرين بعد طردهما

ترشيحاتنا

بعد الاستغاثة على فيس بوك.. استنفار أمني بشارع جرس خليل في بهتيم

كيف ردت السيدة عائشة على الإساءة للنبي؟ .. داعية يجيب | فيديو

أغاني مهرجانات تواجه المجهول.. ومصيدة العقوبات تنتظر شاكوش وحمو بيكا بهذه الحالة

أخبار السيارات.. حكاية سيارة فيات التي جمعت رشدي أباظة بـ نجاة الصغيرة.. سيارات تشارك بمعرض لوس أنجلوس الدولي.. مبيعات فولفو من السيارات الكهربائية تتخطى 25%

بسبب كورونا.. قرار عسكري يهدد جنود البحرية الأمريكية

سقطت فوق رأسه أرفف زجاجات.. إنقاذ عامل مخزن من الموت بأعجوبة |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

حمو بيكا وحسن شاكوش الأبرز.. نقابة الموسيقيين تعلن أسماء الممنوعين من الغناء

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

كارتيرون يصدر قرارا صادما بشأن أشرف بن شرقى

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

اتهام والت ديزني بسرقة "قصة لص" بغداد لإنتاج فيلم Red Notice.. ومحمد إمام يرد

راجل ولا ست .. كل ما تريد معرفته عن حارسة مرمي إيران المثيرة للجدل

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ