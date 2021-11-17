البحرين.. برلماني يعلق على إساءة بعض أعضاء العموم البريطاني للسعودية

استهجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، المهندس محمد السيسي البوعينين " قيام عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني بالإساءة المغرضة للمملكة العربية السعودية والتي تجسد العمق الاستراتيجي والصمام الرئيس لحفظ استقرار المنطقة، خصوصا في ظل الهجوم الممنهج مدفوع الثمن الذي يُمول من جماعات تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأكد في بيان له أن أي استهداف للمملكة العربية السعودية هو استهداف لمملكة البحرين وللعالم العربي والإسلامي، الذين يقفون صفاً واحداً إلى جانب السعودية في ما تتعرض له المملكة من استهداف سياسي وإعلامي وعسكري للإضرار بالشقيقة الكبرى في محاولات خائبة لزعزعة استقرار المنطقة.

وقال أيضا "إن المؤامرات التي باتت تحاك اليوم بشكل واضح ضد المملكة السعودية لن تزيدها إلا قوة وثباتًا في سياستها الحكيمة ومواقفها العادلة، ولن تنال من عقيدتها السمحة ومبادئها ورمزيتها الخالدة فهي واجهة العرب الجامعة وحصن الإسلام المنيع، والعمود الفقري لأمن واستقرار الشرق الأوسط”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب "على أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي إساءات تستهدف أي من دول المجلس التزاماً باتفاق العلا والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة، وذلك حرصا على أمن واستقرار المنطقة وتعزيزا للوحدة وحفاظا على لحمة البيت الخليجي، خصوصا في ظل ما تمر به المنطقة من متغيرات تستوجب على الجميع تعزيز العلاقات الأخوية والعمل المشترك للوقوف ضد كل من يتربص بالمنطقة، مشيدا "في الوقت نفسه بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلى الإساءة للدول".

وأشار إلى أن الشعب البحريني بأكمله يعلن عن تأييده التام لبيان وزارة الخارجية البحريني، بالوقوف في وجه كل المؤامرات الخارجية الخائبة، و رفض كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، أو محاولة الإساءة لها بأي طريقة كانت نتيجة لما يربط المملكتين من روابط متينة التي تجسد وحدة الرؤية السياسية الاستراتيجية والمصير المشترك، وتأكيدًا على سياسة الاعتدال التي تسير وفقها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء.