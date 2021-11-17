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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. حكاية سيارة فيات التي جمعت رشدي أباظة بـ نجاة الصغيرة.. سيارات تشارك بمعرض لوس أنجلوس الدولي.. مبيعات فولفو من السيارات الكهربائية تتخطى 25%

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

أما براوة.. حكاية سيارة فيات التي جمعت رشدي أباظة بـ نجاة الصغيرة

" أما براوة براوة أما براوة دوار حبيبي طراوة آخر طراوة " كلمات تثير البهجة في قلوبنا في كل مرة نستمع إليها، فنرى أمامنا عملا غنائيا تشعر وكأنه تتخلله تعويذة سحرية موسيقاه تتجدد تلقائيًا مهما مر عليها الزمن وتغيرت مقاييسه تجدها هذه الأسطورة الغنائية تواكب جميع العصور ويتغنى بها الصغير قبل الكبير، ثم تتبعها بدقائق معدودة أغنية " ليلة من الليالي فاتونا " أغنيتان تعتبران أيقونة سبعينيات القرن الماضي للصوت الملائكي العذب نجاة الصغيرة ، من رائعة فيلم " ابنتي العزيزة ". 

 

أبرزها مازدا CX-50 وبورشه 718 كايمان GT4RS.. سيارات تشارك بمعرض لوس أنجلوس الدولي

تستعد لوس أنجلوس لافتتاح معرضها السنوي للسيارات هذا الأسبوع، يوم الجمعة القادم، الموافق 19 نوفمبر، بعد توقف لمدة عام بسبب جائحة وباء كوفيد 19. 

 

لقطات مسربة لـ مازدا CX-60 موديل 2023 بدون غطاء تمويه

التقطت عدسات المصورين صورا  لـ مازدا CX-60 موديل 2023 الجديدة وهي بدون أي غطاء تمويه.

 

جينيسيس تطرح صورة تشويقية لـ GV70 قبل مشاركتها بمعرض غوانزو الدولي

شوقت شركة جينيسيس جمهورها لطراز GV70 الكهربائي على طريقتها بطرح صورة رسمية واحدة فقط قبل مشاركتها في معرض غوانزو الدولي للسيارات الذي يقام في هونج كونج آخر هذا الأسبوع.

 

تتقدم بخطوات ثابتة.. مبيعات فولفو من السيارات الكهربائية تتخطى 25%

تسارع كل شركات السيارات في التحول للمركبات الكهربائية وتحويل هويتها إلى علامة تجارية متخصصة في السيارات الكهربائية بالكامل، وكان لشركة فولفو نصيب الأسد من هذا التحول في فترة وجيزة نسبيًا إذا ما قورنت بشركات أخرى عريقة مثل جنرال موتورز وفورد وفولكس فاجن.

 

لوس أنجلوس هونج كونج اخبار السيارات فولكس فاجن جينيسيس كوفيد 19 نجاة الصغيرة السيارات الكهربائية جنرال موتورز رشدي أباظة

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