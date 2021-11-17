عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أغاني مهرجانات تواجه المجهول.. ومصيدة العقوبات تنتظر شاكوش وحمو بيكا بهذه الحالة

حمو بيكا وحسن شاكوش
حمو بيكا وحسن شاكوش

تساءل عدد من المواطنين عدة تساؤلات حول تطبيق عقوبات على حمو بيكا وحسن شاكوش بعد إعلان نقابة الموسيقيين عن الأسماء الممنوعة من الغناء حال غنائهم فى الحفلات وعدم الالتزام بقرار النقابة وما مصير اغاني المهرجانات بعد هذا القرار، ولذلك تواصل موقع صدي البلد مع عدد من المختصين للرد عن هذه الإجابات.

حبس وغرامة للغناء بدون ترخيص

في البداية قال خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق، والمحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، إنه بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن 19 شخص من الغناء من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش، سيتم توقيع عقوبات تتمثل في الحبس والغرامة حال غنائهم بدون ترخيص او قرار اخر يأتي من جانب النقابة.

واكد حنفى، أنه بمجرد تحرير محضر ضد حمو بيكا او حسن شاكوش حال غنائهم بدون ترخيص بعد قرار النقابة سيتم توقيع عقوبات عليهم تتمثل في ممارسة مهنة بدون ترخيص.

مصير اغاني المهرجانات

طالب عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الحكومة بتقديم مشروع قانون ينظم عمل النقابات، يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، لافتًا الى أن هناك عددا كبيرا من الاشخاص يقومون بعمل اغان بدون ترخيص تتضمن اسفافا كبيرا تنتشر فى المجتمع بدون رقابة مثل اغاني المهرجانات وغيرها.

وأكد “زايد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن كل نقابة يجب ان تنظم شئونها وتضع ضوابط معينة لتنظيم العمل ووجود قانون فعال سيضمن عمل النقابات على هذا الشأن ولن يسمح بمزاولة المهنة الا إذا كان عضوا فى النقابة ولا يترك الحابل بالنابل.


وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وجود تشريع خاص بالنقابات سيمنع خروج اغان رديئة بكلمات مبتذلة وسوف يكون هناك رقابة على جميع ما يقدمه المغني بداية من الموسيقي الى الكلمات.

واكد عضو مجلس النواب أن  وزارة الداخلية  لن تتدخل من اجل منع الأغاني بدون ترخيص، قائلا:" الشرطة لن تتدخل بدون قانون".

مراقبة الأغاني والافلام

أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب على ضرورة مراقبة الاغاني و الافلام التى تخرج للنور للحد من انتشار المنتجات الرديئة فى المجتمع التى تؤثر على سلوك المواطنين.

وقالت “سليم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، انه لا مانع من انتاج أغاني مهرجانات ولكن بشرط ان تتضمن محتوى هادفا ورسالة ولا تتضمن كلمات مبتذلة او لحنا مسروقا من اغان أخرى فجيب ان تكون الاغنية صاحبة رسالة جديدة وفكرة.

وأشارت عضو مجلس النواب الى ضرورة ان يكون هناك فلترة لمثل هذه الأغاني لخروج الأغاني الهادفة فقط للنور، لافتة الى أن كل نقابة مسئولة عن المخالفات التي يضمنها المنتمون لها ويجب على مؤسسات الدولة ان تتعاون مع نقابة الموسيقيين لضمان ذلك الامر.

أسماء الممنوعين من الغناء بعد قرار النقابة

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا.

المهرجانات وزارة الداخلية اغاني المهرجانات المحكمة الدستورية العليا نقابة المهن الموسيقية المحكمه الدستورية

ترشيحاتنا

بعد الاستغاثة على فيس بوك.. استنفار أمني بشارع جرس خليل في بهتيم

كيف ردت السيدة عائشة على الإساءة للنبي؟ .. داعية يجيب | فيديو

أغاني مهرجانات تواجه المجهول.. ومصيدة العقوبات تنتظر شاكوش وحمو بيكا بهذه الحالة

أخبار السيارات.. حكاية سيارة فيات التي جمعت رشدي أباظة بـ نجاة الصغيرة.. سيارات تشارك بمعرض لوس أنجلوس الدولي.. مبيعات فولفو من السيارات الكهربائية تتخطى 25%

بسبب كورونا.. قرار عسكري يهدد جنود البحرية الأمريكية

سقطت فوق رأسه أرفف زجاجات.. إنقاذ عامل مخزن من الموت بأعجوبة |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

حمو بيكا وحسن شاكوش الأبرز.. نقابة الموسيقيين تعلن أسماء الممنوعين من الغناء

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

كارتيرون يصدر قرارا صادما بشأن أشرف بن شرقى

السعودية.. الجوازات تصدر 11086 قرارا إداريا بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والحدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

اتهام والت ديزني بسرقة "قصة لص" بغداد لإنتاج فيلم Red Notice.. ومحمد إمام يرد

راجل ولا ست .. كل ما تريد معرفته عن حارسة مرمي إيران المثيرة للجدل

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ