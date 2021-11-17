أغاني مهرجانات تواجه المجهول.. ومصيدة العقوبات تنتظر شاكوش وحمو بيكا بهذه الحالة

تساءل عدد من المواطنين عدة تساؤلات حول تطبيق عقوبات على حمو بيكا وحسن شاكوش بعد إعلان نقابة الموسيقيين عن الأسماء الممنوعة من الغناء حال غنائهم فى الحفلات وعدم الالتزام بقرار النقابة وما مصير اغاني المهرجانات بعد هذا القرار، ولذلك تواصل موقع صدي البلد مع عدد من المختصين للرد عن هذه الإجابات.

حبس وغرامة للغناء بدون ترخيص

في البداية قال خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق، والمحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، إنه بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن 19 شخص من الغناء من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش، سيتم توقيع عقوبات تتمثل في الحبس والغرامة حال غنائهم بدون ترخيص او قرار اخر يأتي من جانب النقابة.

واكد حنفى، أنه بمجرد تحرير محضر ضد حمو بيكا او حسن شاكوش حال غنائهم بدون ترخيص بعد قرار النقابة سيتم توقيع عقوبات عليهم تتمثل في ممارسة مهنة بدون ترخيص.

مصير اغاني المهرجانات

طالب عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الحكومة بتقديم مشروع قانون ينظم عمل النقابات، يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، لافتًا الى أن هناك عددا كبيرا من الاشخاص يقومون بعمل اغان بدون ترخيص تتضمن اسفافا كبيرا تنتشر فى المجتمع بدون رقابة مثل اغاني المهرجانات وغيرها.

وأكد “زايد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن كل نقابة يجب ان تنظم شئونها وتضع ضوابط معينة لتنظيم العمل ووجود قانون فعال سيضمن عمل النقابات على هذا الشأن ولن يسمح بمزاولة المهنة الا إذا كان عضوا فى النقابة ولا يترك الحابل بالنابل.



وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وجود تشريع خاص بالنقابات سيمنع خروج اغان رديئة بكلمات مبتذلة وسوف يكون هناك رقابة على جميع ما يقدمه المغني بداية من الموسيقي الى الكلمات.

واكد عضو مجلس النواب أن وزارة الداخلية لن تتدخل من اجل منع الأغاني بدون ترخيص، قائلا:" الشرطة لن تتدخل بدون قانون".

مراقبة الأغاني والافلام

أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب على ضرورة مراقبة الاغاني و الافلام التى تخرج للنور للحد من انتشار المنتجات الرديئة فى المجتمع التى تؤثر على سلوك المواطنين.

وقالت “سليم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، انه لا مانع من انتاج أغاني مهرجانات ولكن بشرط ان تتضمن محتوى هادفا ورسالة ولا تتضمن كلمات مبتذلة او لحنا مسروقا من اغان أخرى فجيب ان تكون الاغنية صاحبة رسالة جديدة وفكرة.

وأشارت عضو مجلس النواب الى ضرورة ان يكون هناك فلترة لمثل هذه الأغاني لخروج الأغاني الهادفة فقط للنور، لافتة الى أن كل نقابة مسئولة عن المخالفات التي يضمنها المنتمون لها ويجب على مؤسسات الدولة ان تتعاون مع نقابة الموسيقيين لضمان ذلك الامر.

أسماء الممنوعين من الغناء بعد قرار النقابة

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا.