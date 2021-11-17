أراضي الدولة: استرداد 2.5 مليون فدان و188 مليون م2 منذ البداية

كشف أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أخر تطورات استرداد أراضي الدولة.

وأضاف أحمد أيوب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن لدينا تعليمات بعدم المغالاة في تقنين التسعير، لافتا إلى أن الهدف ليس جمع أموال والهدف أن كل شخص جالس في أرضه ووضعه قانوني ولا يحدث أي مشكلة.

وتابع أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة العليا لاستيراد أراضي الدولة، أن هذا الأمر يعني إحلال دولة القانون ويستفيد منها كل مواطن في مصر.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لاستيراد أراضي الدولة، أن نقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين في نظم سداد مبالغ تقنين الأراضي بعد توفيق أوضاعها.

وأكمل أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة العليا لاستيراد أراضي الدولة، أن استرداد 4 ملايين و300 ألف متر مربع من اراضي بناء بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 18 لاسترداد أراضي الدولة.



وأردف أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة العليا لاستيراد أراضي الدولة، أنه تم استرداد 2.5 مليون فدان من أراضي الدولة، و 188 مليون متر مربع منذ بداية عمل اللجنة حتى الآن.

