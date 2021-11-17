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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق بالتخلص من المصدر الرئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ مؤتمر المناخ

مصر والإمارات
مصر والإمارات

قال الأمين العام للمجموعة العربية الإفريقية لحقوق الانسان (منظمة تملك العضوية الاستشارية للأمم المتحدة) فيصل فولاذ  إن التوصيات التي اختتم بها مؤتمر الأطراف (كوب26) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ احراز بعض التقدم المشجع وتم التوصل أخيرا إلى اتفاق بشأن المادة 6 من اتفاق باريس، التي تتعلق بآليات سوق الكربون، وهو ما يمهد الطريق للتنفيذ الفعال لاتفاق باريس لخفض الانبعاثات من خلال نهج قائم على السوق كما اتفق المفاوضون على التخلص التدريجي من الفحم، المصدر الرئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملية توليد الكهرباء. ويعد هذا أول ذكر صريح للوقود الأحفوري في اتفاق يتوصل إليه مؤتمر "كوب"

وأضاف "فولاذ"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن استضافة مصر لـ كوب 27 لعام 2022  لكونها رائدة  في قيادة العمل المناخي وتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ  وثقة الوفود لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع كذلك استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ  COP28 في عام 2023 نظرا لأنها سباقة في تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، لاجل تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ضمان ازدهار البشرية.

وشارك فولاذ في اختتام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ يوم السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة بعد تمديده ليوم واحد، باتفاق المفاوضين على اتفاق عالمي جديد للتصدي لتغير المناخ.

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