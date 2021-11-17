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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الضبطية القضائية لـ منع مؤديّ المهرجانات من الغناء .. فيديو

مجلس نقابة المهن
مجلس نقابة المهن الموسيقية

شن الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات، مؤكدا أنهم كارثة بكل المعاني.


وأضاف حلمي عبد الباقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن بعض مواقع السوشيال ميديا سببا في انتشار مغنيي المهرجانات.


وتابع حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أن :"الناس دي اتنفخت بسبب كل المواقع الاخبارية، والسوشيال ميديا أيضا بسبب تناول أخبارهم، وبيدهم نجومية زيادة".


وتابع حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أنه نبحث عن الضبطية القضائية حتى تساعدنا في مواجهة هذا الفساد الكبير.


وأكمل عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أن :"الناس دي بتنشز في الكلام مش في الغناء فقط".

فيما علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على الأمر، قائلا :"دي عاهات خرجت في غفلة من الزمان، وواحد اسمه شاكوك وله مفك ومحدش منهم يقدر يسمعنا صوته أصلا".
 

 

حلمى عبد الباقى المهن الموسيقية مصطفى شردي السوشيال ميديا مغنيين المهرجانات

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