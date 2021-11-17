بسمة وهبة: احترام عالمي للرئيس السيسي ومكانة مصر في الشرق الأوسط.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها كانت متواجدة في فرنسا لتغطية زيارة الرئيس السيسي لـ فرنسا من أجل المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا.

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة “ المذاع على قناة “ المحور “: ”عندما كنا نغطي زيارة الرئيس السيسي في باريس لمسنا كم الاحترام والتقدير لمصر والمصريين والرئيس السيسي بشكل كبير، وتقدير مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط”.

وتابعت بسمة وهبة: "جواز سفر مصر يتم التعامل مع حامله بكل احترام وهذا الأمر رأيته أثناء تواجدي في فرنسا".

وأكملت بسمة وهبة: "جواز سفر مصر يعبر عن تجربة مصر التنموية وانبهار العالم بحجم الإنجازات في مصر، وجواز سفر المصريين يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية التي شهدت طفرة كبيرة ".

وتابعت بسمة وهبة: "رأينا طريقة استقبال الرئيس الفرنسي للرئيس السيسي بحفاوة غير عادية واهتمام كبير ".



