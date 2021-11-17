الرابطة الطبية الأوروبية: مليار شخص حول العالم يصابون بالإنفلونزا سنويا

قال دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنه في كل عام ما يقرب مليار شخص يصابون بالإنفلونزا، مؤكدا أن أنواع الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا تتحور في كل عام.

وأضاف فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن فيروس كورونا أصاب أكثر من 200 مليون مواطن حول العالم .

وتابع فؤاد عودة، ان بداية الـ 5 أيام يكون بها أعراض كورونا، مؤكدا أنه ينصح في هذه الحالة بعزل المريض لمدة 14 يوما في حالات الإصابة البسيطة، بينما أعراض الإنفلونزا تظهر بعد يومين فقط.

عوامل تسبب الإصابة بالإنفلونزا

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية إلى أن هناك عوامل تسبب الإصابة بالإنفلونزا منها التعرض للهواء مباشرة بعد الاستحمام او تخفيف الملابس خلال برودة الجو، مؤكدا أن الإنفلونزا تسبب ضعف في الشم والتذوق بدرجة كبيرة وليس بشكل نهائي مثل كورونا.