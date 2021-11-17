وزيرة التخطيط: نستهدف مضاعفة الصادرات المصرية لدول إفريقيا

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن الدولة تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية لدول إفريقيا، مضيفة أن مضاعفة الصادرات المصرية داخل القارة السمراء هدفه التواجد داخل القارة.

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر الجديدة، الذي يبث على قناة Etc، اليوم الأربعاء، أن هناك تكاملا سيحدث في الفترة المقبلة سيؤدى إلى نتائج إيجابية على المدى القصير، موضحة أن المجالات التى تستهدفها الدولة داخل القارة السمراء هي الزيوت والوقود والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والأسمدة والسيراميك والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الصادرات لأفريقيا يصل الى 5 مليارات في الوقت الحالي، لذا نستهدف زيادته خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وعقدت اللجنة الوزارية لتنمية الصادرات المصرية للدول الأفريقية اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الوزراء؛ المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وممثلي وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وعدد من البنوك والخبراء واتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية.

