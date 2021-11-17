أسامة ربيع: 551 مليون دولار إيرادات قناة السويس في أكتوبر

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن اليوم يشهد مرور ١٥٢ عاما على افتتاح الخديوى إسماعيل لقناة السويس.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة Etc، أن قناة السويس لديها اهمية خاصة عند المصريين.



وكشف الفريق أسامة ربيع أن القناة حققت أرقاماً قياسية في شهر أكتوبر بعبور ما يقرب ١٧٤٤ سفينة والعائد 551 مليون دولار، وكل شهر كان افضل من اللى قبله، وهناك حركة رواج بـ التجارة العالمية".



وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس لها أهمية خاصة للعالم ، موضحا أنه عند تعطل السفينة أيفر جيفن، تواصلت معي عدد كبير من السفارات الأجنبية للتعرف على اخر تطورات السفينة، مشددا على أنه لا يوجد طرق بديلة".

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة فازت بالمركز الثاني من قبل مجموعة "فوربس" اختيار هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أكبر عشرة مؤسسات لوجيستية في الشرق الأوسط لعام 2021، حيث استطعنا العمل في تحقيق إيرادات للهيئة في ظل أزمة كورونا المستجد.