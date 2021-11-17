انخفاض أسعار الخضروات بنسبة تصل 30% بسوق العبور.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وقت تنفيذ مشروع مستقبل مصر على امتداد محور الضبعة لم يكن أحد يعلم عنه شيئا.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن، الرئيس عبدالفتاح السيسي ذهب إلى المشروع بعد زراعة الأراضي، مؤكدا أن المشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.



وأوضح أن مشروع مستقبل مصر يوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن المشروع يصنع مجتمع متكامل ويعد بمجتمع صناعي زراعي متكامل فضلا عن أنه جزء من خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وبناء مصانع كبيرة ومحطات للمياه من أجل المشروع.



وروى موسى ما شاهده خلال زيارته إلى المشروع، موضحا أنه على مساحة 2.2 مليون فدان ويعتمد استخدام الري بمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.



وأكد أن تكلفة المشروع 300 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة تجهيز واستصلاح الفدان الواحد 200 ألف جنيه.



وشدد موسى على أن الدولة أنفقت المليارات لاستصلاح أراض صحراوية لتوسيع الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن أن الرئيس السيسي وجه خلال اجتماع اليوم بتوسيع نشاط المشروع باستغلال أصول الدولة ومواردها.



وعن أبرز المحاصيل التي يتم زراعتها بالمشروع، قال إن القمح أول محصول يتم زراعته في المشروع لا سيما أن مصر المستورد رقم واحد في العالم بواقع 10 ملايين طن، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير ملايين الدولارات، مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.



ولفت إلى أنه اطلع على تقارير عن سوق العبور أكدت انخفاض أسعار الخضروات بنسبة كبيرة من 20 إلى 30%، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا توجد دولة تكتفي ذاتيا من كل شيء «علشان نبقى واضحين.

