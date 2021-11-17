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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة الخطيب.. حسن حمدي يؤيد خالد مرتجي لمنصب أمانة الصندوق بـ الأهلي

حسن حمدي يؤيد خالد
حسن حمدي يؤيد خالد مرتجي لمنصب أمانة الصندوق بالأهلي

حرص الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق والرمز الكبير  على حضور ندوة الكابتن الخطيب في فرع الشيخ زايد مساء اليوم.. وأعلن تأييده لقائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل، وخص بالمساندة والدعم  خالد مرتجي المرشح على منصب أمانة الصندوق في تأكيد واضح على أن هذا الاختيار يصب في مصلحة النادي. 

 

وفي سياق آخر عبر محمود الخطيب المرشح على منصب رئيس النادي الأهلي في الانتخابات  المقرر لها يوم ٢٦ نوفمبر الجاري عن تقديره الشديد لأعضاء الجمعية العمومية للنادي واعتزازه بالتواجد على رأس مجلس الادارة خلال السنوات الأربعة الماضية.
وتحدث الخطيب  خلال ندوته الانتخابية اليوم بفرع الشيخ زايد مؤكداً أن برنامج القائمة وضعه أبناء النادي لخدمة الأهلي، وأن شعار قائمته في الانتخابات الماضية كان "تاريخ مبادئ تطوير" من منطلق قيم النادي  أما شعار حملته في الدورة المقبلة فهو يحمل رؤية  شاملة لاستكمال النجاحات من واقع تقييم الأعضاء واقتراحاتهم لمستقبل أفضل للأهلي.
وأشار إلى أنه يخوض الانتخابات بحثا عن خدمة الأهلي صاحب الفضل على الجميع وأنه شخصيا امتلك موهبة في كرة القدم لولا ظهورها في الأهلي لما وصل إلى هذه المكانة.
وقال :" سوف نسعي لتحقيق قفزة اقتصادية وإنشائية عملاقة في مقر النادي بالجزيرة وبقية الفروع بعد أن تسبب فيروس كورونا في تعطيل تنفيذ بعض المشروعات ومع ذلك لم نقدم على خصم اي جزء من مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين والموظفين والعمال وحققنا بطولتين في دورى ابطال أفريقيا والمركز الثالث في كأس العالم للاندية  .
وكشف  الخطيب أن هناك خطة لإنشاء اسانسير في مقر الجزيرة لخدمة كبار السن وإنشاء برج العاشرة مكان مدوج التتش وتطوير بوابة المعلمين وحديقة الأطفال والتواصل مع محافظة القاهرة لإيجاد جراج  مناسب  لاعضاء النادي وكذلك انشاء ملاعب للبادل .

وبالنسبة لفرع مدينة نصر اكد  الخطيب انه سيتم استكمال تطوير المبنى الاجتماعي وإنشاء اسانسير وسلم كهربائي في الجراج لكبار السن واستكمال انشاء مجمع الاسكواش وملاعب للكرة الخماسية وإنشاء صالة جمباز وجيم كبير وملاعب للـ"بادل" .
وعن فرع الشيخ زايد أكد أن  الخطيب أن فرع الشيخ زايد سيكون في مقدمة اهتمامات المجلس  في الدورة الجديدة حيث يتم انشاء المبنى الاجتماعي الجديد على مساحة ١٢٠٠ متر و حمام سباحة جديد وجيم متطور ومسجد و٤ ملاعب كرة خماسية  بالاضافة إلي تطوير حديقة الأطفال وغرف الملابس وإنشاء مكان لسيارات الأعضاء وملاعب بادل وافتتاح البوابات والأسوار  الخاصة باكاديمية الكرة مع إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة بتخفيضات كبيرة للأعضاء ومنافذ مميزة وكذلك شهر عقاري وهناك خطة لزيادة ملاعب التنس و سيتم تركيب كاميرات مراقبة وإذاعة داخلية في كل الفروع.

وتحدث عن مجمع صالات فرع الشيخ زايد مؤكداً أن المرحلة الأولى بالفرع تمت على مساحة ٣٧ فدانا وأن المرحلة الثانية على مساحة ٣٠ فدانا وتم إنشاء صالات ومبنى اجتماعي وملاعب غير موجودة في أي مكان بمصر وسيتم عمل تشغيل تجريبي خلال الساعات القادمة لمجمع الصالات قبل التشغيل الرسمي عقب الانتخابات بدعوة كبار المسؤولين والشخصيات وسيتم دعوة كل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النادي السابقين.
 

الأهلى الخطيب النادي الأهلي الجمعيه العموميه رئيس النادي الأهلي حسن حمدي خالد مرتجي

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