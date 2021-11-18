برلمانية تثمن ارتفاع تصنيف مصر بجودة التعليم رغم التحديات والصعوبات

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الاهتمام بقطاع التعليم خلال هذه الأونة غير مسبوق، ووضعت الدولة خطة للنهوض بهذا القطاع العام، تعبر عن آمال وطموحات المواطنين وتلبي رغباتهم وتحقق طموحاتهم.

وأكدت البيومي خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن صعود الدولة المصرية إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 87 دولة في جودة التعليم، يأتي نتيجة الجهود المتراكمة التي قامت بها الدولة الفترة الماضية للتطوير المنظومة بشكل كلي.

وتابعت عضو تعليم النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على تطوير قطاع التعليم سواء التعليم الجامعى او ما قبل الجامعى، مشيرة إلى انه تم تغيير المناهج وتطويرها لتواكب متطلبات العصر، إضافة على الاعتماد على الرقمنة والتوسع في إنشاء جامعات دولية ومدارس نموذجية.



وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 87 دولة في جودة التعليم.



وأعلن موقع USNews إن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.



و أشار الوزير إلى إشادة جامعة "هارفارد" بمستوى "بنك المعرفة المصري" وتعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة "كورونا".