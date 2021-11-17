طالب ثانوي يفوز بالمركز السادس عالميا في المسابقة الدولية بتطبيقات برامج مايكروسوفت

وسام الاحترام

رصد الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، فوز طالب في المرحلة الثانوية بـ المركز السادس عالميا في المسابقة الدولية بتطبيقات برامج مايكروسوفت.

وخلال الفقرة عبر محمود طلعت الفائز بالمسابقة الدولية بتطبيقات برامج مايكروسوفت، في مداخلة هاتفية عن عميق فرحته بالفوز بهذه الجائزة.



وأكد محمود طلعت الفائز بالمسابقة الدولية بتطبيقات برامج مايكروسوفت، أن هذا الأمر تطلب منه جهد كبير وهذه المسابقة سنوية، مشيرا إلى أنه بالصدفة وجدت المسابقة، وقدمت فيها وشاركت في المسابقة وحققت النجاح فيها.





فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في بيانا لها، عن فوز الطالب محمود طلعت الخشت بمدرسة فوة الثانوية بنين التابعة لإدارة فوة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بالمركز السادس عالميًا فى المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت "Championship MOS World".

وأشارت الوزارة إلي أنه تم تنظيم هذه المسابقة مع شركة Certiport Egypt والتى تعتبر المسابقة الأولى عالميًا فى مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة فى إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتنظيم مسابقة محلية اشترك بها ما يقرب من (4000) طالب، كما تم تدريب واختبار حوالى (2000) طالب، وتمت التصفيات المحلية على مستوى المديريات، وتم اختيار (100) طالب، وقد تم هذا من خلال استضافة الطلاب لمدة ثلاثة أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وقد تم عمل اختبارات لهم؛ لاختيار أفضل الطلاب.

وقد تم اختيار (5) طلاب ليمثلوا جمهورية مصر العربية فى هذه المسابقة الدولية لأول مرة، وتم اشتراك الطلاب في الاختبارات الدولية بمنافسة أكثر من 30 دولة، واشتراك أكثر من 160 طالب على مستوى العالم.



