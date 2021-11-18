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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة علاج المحامين تبحث تطوير الخدمة الطبية

نقيب المحامين
نقيب المحامين

تبحث  لجنة تطوير العلاج بالنقابة العامة للمحامين، تطوير مشروع علاج المحامين واسرهم .

وقال  يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين إن اللجنة ناقشت في ما يقارب 4 ساعات كافة بنود مشروع العلاج وتفاصيلها، حيث عُرض عليها بنود خاصة لرفع قيمة مساهمة النقابة في مشروع العلاج بما بتوافق مع ارتفاع الأسعار لخدمة السادة المحامين ولتحقيق المستوى المأمول في النقابة.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت كافة الاقراحات المعروضة الخاصة بمساهمة النقابة في مشروع العلاج على طاولة المناقشة، وتم الموافقة على الكثير منها وسوف يعلن عنه بالتفصيل في حينه، ولفت إلى أن البنود التي كانت محل خلاف تم التصويت عليها من جانب الأعضاء.
وأضاف أنه سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها اللجنة  فى اجتماعها الأخير  على  النقيب العام، وهيئة المكتب، ومجلس النقابة، حتى تتم الزيادات في حال إقرارها .
وعبر رئيس اللجنة عن أمله في أن تطبق تلك الزيادات في القريب العاجل حتى تستطيع أن توفي النقابة بوعودها للسادة المحامين ولتحقيق رغبة الأستاذ النقيب العام في تحسين هذا الملف الذي حمله على عاتقه منذ تولي مهمته في النقابة.
وقال إنه من المقرر عقد اجتماع عاجل لإقرار الزيادة بصفة نهائية.
يذكر أن نقيب المحامين،  رجائب عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد دعا  اللجنة للاجتماع ، للنظر واتخاذ القرار بشأن الموضوعات الواردة إليه بمذكرة مدير عام النقابة الخاصة بملف العلاج.

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