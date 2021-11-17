عالمة آثار ألمانية تعرض صورا نادرة لـ"عروس البحر المتوسط" بمكتبة الإسكندرية

عرضت عالمة الآثار الألمانية الدكتورة أنجريد لاوبه مجموعة من الصور النادرة لمدينة الإسكندرية تعد نتاج عمل الحملة البعثة الألمانية أرنست فون زيجلنين من 1898 إلى 1902، وذلك خلال فعاليات أيام التراث السكندري التي أقيمت بمكتبة الإسكندرية.

وتحدثت "لاوبه"، خلال الفعالية عن مكانة مدينة الإسكندرية وقيمتها الأثرية والتاريخية، معربة عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات أيام التراث السكندري.

وشهد اللقاء مدير مركز الدراسات السكندرية "ماري دومينيك نينا" ورئيس جمعية الأثار بالإسكندرية الدكتورة منى حجاج ومدير معهد جوته "زابينه ارلنفاين"، ونخبة من من الأكاديميين والمهتمين بالثقافة والتراث والآثار.