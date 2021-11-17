أخبار الحوادث.. الأسطى سمير قتل الأنسة ليلى لسرقة 38 جنيه.. استنفار أمني بشارع جرس خليل في بهتيم

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

دون إصابات.. السيطرة على حريق بمصنع مكرونة غرب الإسكندرية

أخمدت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، حريقا نشب بمصنع يعمل في إنتاج المكرونة بمنطقة القباري، غرب المحافظة من دون وقوع أي إصابات أو ضحايا. المزيد

شاهد.. إخماد حريق بمخلفات حديقة مستشفى بشبيش في المحلة

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية مساء اليوم بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ 3 سيارات مطافئ لإخماد نيران نشبت في مخلفات في حديقة مستشفى بشبيش بمركز المحلة الكبرى دون وقوع إصابات أو ضحايا . المزيد

جثة عارية على السرير.. الأسطى سمير قتل الأنسة ليلى لـ سرقة 38 جنيه| نوستالجيا

الأنسة ليلى.. لقب حصلت عليه السيدة الستينية من أهل قريتها الكائنة بمركز السنبلاوين، كونها لم تتزوج، وظلت وحيدة في منزلها في قرية بشمس، وظلت طوال سنواتها تدخر الجنيهات لشراء كفن ومدفن لها. المزيد

هربت معاه.. شخص يتهم عشيق زوجته بالاتجار فى المخدرات على الفيس بوك

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً بلاغاً للأجهزة الأمنية بالجيزة بإضطلاع أحد الأشخاص بالتردد على منطقة فيصل والهرم والطالبية بمحافظة الجيزة والإتجاره بالمواد المخدرة مناشداً سرعة القبض عليه. المزيد

براءة سائق بخطف وهتك عرض طفل في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجممع الخامس ببراءة سائق بتهمة خطف وهتك عرض طفل في دار السلام. المزيد

بعد الاستغاثة على فيس بوك.. استنفار أمني بشارع جرس خليل في بهتيم

كشفت الأجهزة الأمنية ، تفاصيل ما نشره أحد الحسابات الشخصية عبر إحدى المجموعات على موقع "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تضمن إستغاثة من إنتشار الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء بشارع جرس خليل بمنطقة بهتيم بالقليوبية ، زاعماً قيام شخص خارج على القانون بحمل سلاح نارى فرد خرطوش وترويع أهالى المنطقة. المزيد