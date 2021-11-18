لامبورجيني تختبر محرك V12 الهجين في طراز أفنتادور القادم

في ظل التوجه العالمي الجديد الذي تتبعة أغلب الشركات المنتجة للسيارات في العالم و هو الأنتقال للطاقة الكهربائية النظيفة ، للحد من نسبة الأنبعاثات الضارة الناتجة من محركات الأحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحفري ، لمواجهه ظاهرة الأحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض بشكل غيرمسبوق .

و تعتبر شركة لامبورجيني الأيطالية و المعروفة عالمياً بأنتاجها للسيارات الخارقة عالية الأداء ، واحده من هذه الشركات التي وضعت خطه مستقبلية للتحول للطاقة الهجينة ، حيث تهدف الشركة الأيطالية أن تكون كل سياراتها تعمل بالطاقة الهجينة بحلول عام 2023 لتقليل نسبة التلوث .

و في هذا السياق أعلنت لامبورجيني منذ عده أسابيع عن بيعها لأخر سيارة تعمل بمحرك V12 غير كهربائي من طراز لامبورجيني أفنتادور LP780-4 ، و من المقرر أن أفنتادور القادمة ستكون سيارة هجينة صديقة للبيئة و تم اختبارها بالفعل وسط سرية تامه .

و قامت العدسات التجسسية بألتقاط عده صور لسيارة لامبورجيني أفنتادور الهجينة القادمة أثناء أختبارها وسط تكتم و تمويه كثيف من الشركة ، و لكن تقول التسريبات أن هيكل السيارة سيكون أحادي مصنوع من ألياف الكاربون خفيفة الوزن و علبة تروس و مجموعة كبيرة من التجهيزات الهجينة .

و تعد خطة التحول الكهربائي واحده من ضمن الخطوات الجريئة و الفارقة في مستقبل صناعة السيارات الخارقة ، حيث أكد ستيفان وينكلمان الرئيس التنفيذي للشركة أن السيارة الرائدة القادمة من الطراز أفانتادور ستصل بمحرك V12 جديد و متطورر كلياً مدعوم بطاقة كهربائية هجينة و بطارية جديدة تدعم الشحن السريع و نظام ناقل حركة و دفع جديد .