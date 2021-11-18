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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تختبر محرك V12 الهجين في طراز أفنتادور القادم

صدى البلد

في ظل التوجه العالمي الجديد الذي تتبعة أغلب الشركات المنتجة للسيارات في العالم و هو الأنتقال للطاقة الكهربائية النظيفة ، للحد من نسبة الأنبعاثات الضارة الناتجة من محركات الأحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحفري ، لمواجهه ظاهرة الأحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض بشكل غيرمسبوق .

و تعتبر شركة لامبورجيني الأيطالية و المعروفة عالمياً بأنتاجها للسيارات الخارقة عالية الأداء ، واحده من هذه الشركات التي وضعت خطه مستقبلية للتحول للطاقة الهجينة ، حيث تهدف الشركة الأيطالية أن تكون كل سياراتها تعمل بالطاقة الهجينة بحلول عام 2023 لتقليل نسبة التلوث .

و في هذا السياق أعلنت لامبورجيني منذ عده أسابيع عن بيعها لأخر سيارة تعمل بمحرك V12 غير كهربائي من طراز لامبورجيني أفنتادور LP780-4 ، و من المقرر أن أفنتادور القادمة ستكون سيارة هجينة صديقة للبيئة و تم اختبارها بالفعل وسط سرية تامه .

 

و قامت العدسات التجسسية بألتقاط عده صور لسيارة لامبورجيني أفنتادور الهجينة القادمة أثناء أختبارها وسط تكتم و تمويه كثيف من الشركة ، و لكن تقول التسريبات أن هيكل السيارة سيكون أحادي مصنوع من ألياف الكاربون خفيفة الوزن و علبة تروس و مجموعة كبيرة من التجهيزات الهجينة .

و تعد خطة التحول الكهربائي واحده من ضمن الخطوات الجريئة و الفارقة في مستقبل صناعة السيارات الخارقة ، حيث أكد ستيفان وينكلمان الرئيس التنفيذي للشركة أن السيارة الرائدة القادمة من الطراز أفانتادور ستصل بمحرك V12 جديد و متطورر كلياً مدعوم بطاقة كهربائية هجينة و بطارية جديدة تدعم الشحن السريع و نظام ناقل حركة و دفع جديد .

صناعة السيارات سيارات لامبورجيني كوكب الارض الاحتباس الحراري الوقود الحفري السيارات الخارقة محركات الاحتراق الداخلي عالية الأداء صديقة للبيئة تقليل نسبة التلوث العدسات التجسسية محرك V12

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