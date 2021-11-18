الفئران ماتت.. احذر هذه المادة القاتلة متواجدة في منشطات كمال الأجسام| فيديو

حذر الدكتور الحسين الشناوي، استشاري التغذية الرياضية وخبير المكملات الغذائية، الرياضيين ولاعبي رياضة كمال الأجسام من خطورة تناول المنشطات والهرمونات.

وقال «الحسين الشناوي» خلال لقائه مع الإعلامية أمل صالح في برنامج «+18» المذاع على قناة «صدى البلد2» إن هناك تقارير تابعة لـ الطب الشرعي تؤكد تضخم في عضلة القلب ومشاكل في الكبد والطحال وغيرها من الأمراض السرطانية أدت إلى الوفاة بسبب المنشطات والهرمونات.

وأشار «الحسين الشناوي» إلى أن هناك مادة تسمى بـ «فارم» متواجدة في مصر تستخدم من قبل البعض ليستخدمها، مضيفا أن فئران التجارب ماتوا نتيجة استخدامها والتجارب عليها لانها مادة قاتلة.

أضرار المكملات والمنشطات على الجسم



قال دكتور باسم عبد الحليم، استشارى أمراض القلب، إن المكملات هى الأشياء غير الموجودة فى طعامنا اليومي لذلك يتم تعويضها بصورة بودر أو حبوب أو هرمونات أو أدوية تساعد على الحرق وتكوين الهيئة العضلة أو كما يطلق عليها "الفورما".

وأضاف استشارى أمراض القلب، أن هناك مكملات مجهولة المصدر بها مواد تساعد على ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضربات القلب.

وتابع استشارى أمراض القلب، أن المكملات ليس لها مرجع للدكاترة، فهذه المكملات المجهولة قد تتسبب فى وقف القلب فجأة أو تؤدى لعدم انتظام كهربية القلب.