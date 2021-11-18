خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري.. وتجربة الهلال السعودي ستساعدني على النجاح.. فيديو

قال خوان براون، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إنه سعيد بتواجده في مصر، خاصة بعد استقباله بشكل حافل من جماهير الدراويش، مشددًا أن الفريق يحتاج للكثير من الوقت لتصحيح الأوضاع وتحسين النتائج.

وأضاف براون، خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الفريق لديه استعداد لتحسين نتائجه في الفترة المقبلة، موضحًا أن مواجهة الزمالك في بداية مشواره، ستكون صعبة، كون الأبيض يمتلك مدرب ولاعبين على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه سيبذل قصارى جهده أمام الزمالك، من أجل الفوز لإسعاد جماهير الإسماعيلي التي استقبلته بشكل رائع، موجهًا رسالته لهم «ثقوا في اللاعبين واصبروا لنتقدم إلى الأمام في الفترة المقبلة».

واختتم تصريحاته، أن تجربة تدريبه الهلال السعودي، ستساعده كثيرًا على النجاح في الإسماعيلي، لا سيما وأنه ظل 4 سنوات بالسعودية اكتسب خلالها الكثير من الخبرات لتكرار التجربة مع فريق عربي جديد.

