جامعة دمنهور تكشف حقيقة تدريب طلاب على "جاموسة" وموعد عمل كلية أسنان..فيديو

قال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، إن واقعة تدريب طلاب طب أسنان على "جاموسة " لم يحدث وتعود واقعة أغلاق الكلية إلي عام 2015 وتم وقتها غلق الكلية وتحويل الطلاب إلي كلية أسنان جامعة كفر الشيخ وطنطا ومن وقتها ونحن نعمل علي تحديث الكلية .

واضاف عبيد صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن جميع وسائل الأعلام يجب أن تتحري دقة الأخبار قبل نشرها ، مؤكدا أن الجدل أثير بهذه الطريقة بسبب ندرة أدوات الأسنان ولم يكن هناك معامل كافية للطلاب .

واوضح عبيد صالح ، إن أي جامعة في مصر لا يمكن أن يتم فيها تدريب الطلاب علي جاموسة وهذا لم يحدث من قبل ، ولم تدخل أي جاموسة إلي كلية إسنان جامعة دمنهور والحكمين معي ولم يصدر بهم اسم جاموسة ابدأ ، مؤكدا أن كلية أسنان جامعة دمنهور ستعود إلي العمل بعد 6 شهور .