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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|على حسب برجك.. اكتشف شريكك المثالي.. خمسة أشياء يمكنك فعلها بعد الخناقات الزوجية

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

للتخلص من جفاف البشرة واسمرارها.. تعرف على استخدامات حليب جوز الهند

تعانى أغلب النساء الحوامل من مشاكل البشرة واسمرارها وهو تصبغ لون البشرة إلى لون أغمق بسب التعرض إلى أشعة الشمس.

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استخدامات حليب جوزالهند للبشرة .

 

بعد الخناقات الزوجية .. خمسة أشياء يمكنك فعلها بعد الخلاف

لا أحد يحب الجدال ، خاصة عندما يحدث مع أحد أفراد أسرته. 

يمكن أن يؤدي إلى صراعات عاطفية ونفسية يمكن أن تؤدي بدورها إلى إجهاد وندوب مدى الحياة في العلاقة.

الحقيقة المرة هي أنه بغض النظر عن مقدار المحاولة ، فلا بد أن تكون هناك خلافات في كل علاقة - سواء كانت مع أحد الوالدين ، أو مع شريك حياتك ، أو بين الأصدقاء ، أو مع زملاء العمل ، وما إلى ذلك.

 

حيل منظمة للحفاظ على منزلك خاليًا من الفوضى

نظرًا لأننا نقضي المزيد من الوقت في المنزل ، فإننا ندرك بشكل متزايد المساحة المتوفرة لدينا ، والمساحة التي يمكننا توفيرها. بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه أو حجم منزلنا ، فإننا في الغالب نكافح من أجل توفير مساحة لتخزين جميع متعلقاتنا.

 

على حسب برجك.. اكتشف شريكك المثالي

لا يتوافق الجميع مع الجميع  فأنت تصبح أفضل أصدقاء مع بعض الأشخاص ، ويظل العديد من الأشخاص مجرد معارف. 

لكن هل تعلم أن سمات التوافق الخاصة بك تعتمد أيضًا على علامة البروج الخاصة بك ؟ من حيث التوافق على المدى الطويل ، تتوافق بعض العلامات مع بعضها البعض مثل منزل يحترق. يعتمد توافق العلامات هذا على العديد من العوامل ويمكن أن يعمل كدليل ، كما يقول Pandit Jagannath GuruJi ، المنجم والمتنبأ والمحسن.

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