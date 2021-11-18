نشرة المرأة والصحة|على حسب برجك.. اكتشف شريكك المثالي.. خمسة أشياء يمكنك فعلها بعد الخناقات الزوجية

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

تعانى أغلب النساء الحوامل من مشاكل البشرة واسمرارها وهو تصبغ لون البشرة إلى لون أغمق بسب التعرض إلى أشعة الشمس.

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استخدامات حليب جوزالهند للبشرة .

لا أحد يحب الجدال ، خاصة عندما يحدث مع أحد أفراد أسرته.

يمكن أن يؤدي إلى صراعات عاطفية ونفسية يمكن أن تؤدي بدورها إلى إجهاد وندوب مدى الحياة في العلاقة.

الحقيقة المرة هي أنه بغض النظر عن مقدار المحاولة ، فلا بد أن تكون هناك خلافات في كل علاقة - سواء كانت مع أحد الوالدين ، أو مع شريك حياتك ، أو بين الأصدقاء ، أو مع زملاء العمل ، وما إلى ذلك.

نظرًا لأننا نقضي المزيد من الوقت في المنزل ، فإننا ندرك بشكل متزايد المساحة المتوفرة لدينا ، والمساحة التي يمكننا توفيرها. بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه أو حجم منزلنا ، فإننا في الغالب نكافح من أجل توفير مساحة لتخزين جميع متعلقاتنا.

لا يتوافق الجميع مع الجميع فأنت تصبح أفضل أصدقاء مع بعض الأشخاص ، ويظل العديد من الأشخاص مجرد معارف.

لكن هل تعلم أن سمات التوافق الخاصة بك تعتمد أيضًا على علامة البروج الخاصة بك ؟ من حيث التوافق على المدى الطويل ، تتوافق بعض العلامات مع بعضها البعض مثل منزل يحترق. يعتمد توافق العلامات هذا على العديد من العوامل ويمكن أن يعمل كدليل ، كما يقول Pandit Jagannath GuruJi ، المنجم والمتنبأ والمحسن.