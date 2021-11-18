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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة الأسبق: نظم طبية عالمية وقفت عاجزة أمام فيروس كورونا

وزير الصحة الأسبق
وزير الصحة الأسبق

قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، إن 17 نوفمبر تاريخ حزين فى عمر البشرية، فلم يكن يخيل أى إنسان على ظهر الأرض أن يمر العالم بمثل جائحة كورونا المستجد، لافتاً إلى أن كورونا من أشرس الأمراض المعدية في تاريخ البشرية.

 وأضاف وزير الصحة الأسبق، خلال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية"cbc"، أن"الإغلاق الذى تسبب فيه في العالم أثار الرعب فى النفوس".

وتابع وزير الصحة الأسبق، أن مؤشرات النمو تحولت إلى السالب، منوهاً إلى أن نظم طبية عالمية وقفت عاجزة أمام الفيروس الذى حصد أرواح ملايين البشر، وكبد الاقتصاد العالمى، إلى جانب خسائر فادحة، ومازال العالم يعانى من ذلك حتى الآن.

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن فيروس كورونا، الذى يمثل تحول خطير في المنظومة الصحية العالمية.
 

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